В Польше назвали вступление Украины в ЕС в 2027 году малоправдоподобным

ВАРШАВА, 24 янв – РИА Новости. Вступление Украины в ЕС в 2027 году крайне малоправдоподобно, заявил вице-председатель крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Якуб Брудзиньский в эфире радиостанции RMF FM.

"Наблюдая за происходящим на Украине, мне кажется это крайне малоправдоподобным. Украина, чтобы вступить в ЕС, должна соответствовать определенным стандартам и выполнять определенные условия", - сказал он, комментируя заявление Орбана, в частности, вступление Украины в Евросоюз.

По словам Брудзиньского, сейчас вступление Украины в ЕС "не в интересах Польши". "Всегда, когда речь идет о расширении ЕС, мы должны рассматривать это через призму наших национальных интересов", - добавил он.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев Кишинев в их противостоянии с Москвой . Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.

При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Также, глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны-кандидата в члены сообщества.