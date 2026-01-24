ВАРШАВА, 24 янв – РИА Новости. Вступление Украины в ЕС в 2027 году крайне малоправдоподобно, заявил вице-председатель крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Якуб Брудзиньский в эфире радиостанции RMF FM.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что на встрече лидеров ЕС в четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила дорожную карту развития Украины. В ней Брюссель принимает все требования Украины: 800 миллиардов долларов для Украины, ускоренное вступление в ЕС к 2027 году, дальнейшая помощь до 2040 года.
"Наблюдая за происходящим на Украине, мне кажется это крайне малоправдоподобным. Украина, чтобы вступить в ЕС, должна соответствовать определенным стандартам и выполнять определенные условия", - сказал он, комментируя заявление Орбана, в частности, вступление Украины в Евросоюз.
По словам Брудзиньского, сейчас вступление Украины в ЕС "не в интересах Польши". "Всегда, когда речь идет о расширении ЕС, мы должны рассматривать это через призму наших национальных интересов", - добавил он.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Также, глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны-кандидата в члены сообщества.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.