Переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе, сообщил Уиткофф

ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Новая трехсторонняя встреча по Украине пройдет на следующей неделе, Новая трехсторонняя встреча по Украине пройдет на следующей неделе, сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

« "Запланировано продолжение переговоров на следующей неделе в Абу-Даби", — написал он в соцсети Х.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Дипломат назвал прошедший саммит конструктивным, подтвердив решимость администрации Дональда Трампа добиваться урегулирования украинского конфликта.

Сегодня в ОАЭ завершились двухдневные переговоры делегаций Москвы, Вашингтона и Киева по вопросам безопасности. Они проходили в закрытом формате и касались нерешенных вопросов мирного плана США. Российскую рабочую группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. Был также и участник переговоров по обмену пленными генерал-лейтенант Александр Зорин.

© МИД ОАЭ Перейти в медиабанк Первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС России Александр Зорин (второй слева), начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков (третий слева) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Абу-Даби. Первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС России Александр Зорин (второй слева), начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков (третий слева) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Абу-Даби. © МИД ОАЭ Перейти в медиабанк 1 из 3 © REUTERS / UAE GOVERNMENT Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ © REUTERS / UAE GOVERNMENT 2 из 3 © REUTERS / UAE GOVERNMENT Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ © REUTERS / UAE GOVERNMENT 3 из 3 Первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС России Александр Зорин (второй слева), начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков (третий слева) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Абу-Даби. © МИД ОАЭ Перейти в медиабанк 1 из 3 Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ © REUTERS / UAE GOVERNMENT 2 из 3 Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ © REUTERS / UAE GOVERNMENT 3 из 3

Ожидается, что о результатах встреч расскажут уполномоченные лица в России, США и на Украине. Владимир Зеленский утверждает, что делегации многое успели обсудить, в том числе возможные параметры завершения конфликта и условия для этого. Новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе в ОАЭ.

В ночь на пятницу Владимир Путин провел в Кремле встречу с американской делегацией во главе с Уиткоффом. По ее итогам Россия и Соединенные Штаты решили провести первое заседание рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Как подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков , американцы признали, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит.