"Решающий этап": на Западе раскрыли причины спешки Уиткоффа к Путину
01:23 24.01.2026
"Решающий этап": на Западе раскрыли причины спешки Уиткоффа к Путину
"Решающий этап": на Западе раскрыли причины спешки Уиткоффа к Путину
в мире
сша
москва
владимир путин
стив уиткофф
дональд трамп
украина
вооруженные силы украины
сша
москва
украина
в мире, сша, москва, владимир путин, стив уиткофф, дональд трамп, украина, вооруженные силы украины
В мире, США, Москва, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Украина, Вооруженные силы Украины
"Решающий этап": на Западе раскрыли причины спешки Уиткоффа к Путину

AntiDiplomatico: Уиткофф мог презентовать Путину новый подход США по Украине

Президент РФ Владимир Путин и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи в Москве
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи в Москве
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Во время вчерашних переговоров спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа с Владимиром Путиным Москве вероятно представили изменившуюся позицию Белого дома по вопросу спецоперации, пишет итальянское издание AntiDiplomatico.
«

"Аналитики воспринимают это как решающий этап дипломатии, касающийся спорных моментов по территориальным вопросам и гарантиям безопасности Украины. <…> Ожидается, что Уиткофф изложит изменившийся подход США и представит последние разработки мирного плана, предлагаемого Соединенными Штатами после дискуссий с киевским режимом и западными союзниками", — указывается в тексте.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Трамп допустил, что Украина потеряет еще больше территорий
Вчера, 07:04
При этом срочность, с которой организовали приезд Уиткоффа и Кушнера, определена обилием противоречий внутри западной коалиции на прошедшем саммите в Давосе.
«

"Не случайно атмосфера на Давосском форуме отражает все более очевидное столкновение противоположных взглядов (внутри западных стран — Прим. ред.) на будущее международного порядка", — резюмируется в материале.

В ночь на пятницу Путин провел в Кремле переговоры с американской делегацией во главе с Уиткоффом. По ее итогам Россия и Соединенные Штаты решили провести первое заседание рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины.
Как подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что ВСУ должны выйти из Донбасса, это важное условие Москвы.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Эксперт назвал главную задачу встречи Путина и Уиткоффа
Вчера, 10:39
 
В мире США Москва Владимир Путин Стив Уиткофф Дональд Трамп Украина Вооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала