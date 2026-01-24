"Решающий этап": на Западе раскрыли причины спешки Уиткоффа к Путину

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Во время вчерашних переговоров спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа с Владимиром Путиным Москве вероятно представили изменившуюся позицию Белого дома по вопросу спецоперации, пишет итальянское издание AntiDiplomatico.
"Аналитики воспринимают это как решающий этап дипломатии, касающийся спорных моментов по территориальным вопросам и гарантиям безопасности Украины. <…> Ожидается, что Уиткофф изложит изменившийся подход США и представит последние разработки мирного плана, предлагаемого Соединенными Штатами после дискуссий с киевским режимом и западными союзниками", — указывается в тексте.
"Не случайно атмосфера на Давосском форуме отражает все более очевидное столкновение противоположных взглядов (внутри западных стран — Прим. ред.) на будущее международного порядка", — резюмируется в материале.
Как подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что ВСУ должны выйти из Донбасса, это важное условие Москвы.