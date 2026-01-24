Хабиб продвигает бой брата против Петра Яна. Но нужна ли UFC битва россиян?

В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе состоится первый номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 2026 году. В рамках грандиозного шоу подерутся трое россиян, среди них — двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Умар, который хочет получить возможность подраться за титул с соотечественником Петром Яном. РИА Новости Спорт анонсирует большое событие в мире смешанных единоборств и делится ожиданиями от поединка Молодого Орла и других звезд главного ММА-промоушена мира.

Когда : 24 января (25-е по Москве);

: 24 января (25-е по Москве); Где : арена T-Mobile, Лас-Вегас (штат Невада, США);

: арена T-Mobile, Лас-Вегас (штат Невада, США); Во сколько начало : турнир должен стартовать в 01:00 мск, основной кард — в пять утра. Главный бой вечера начнется ближе к семи утра, бой Умара — в районе 04:30;

: турнир должен стартовать в 01:00 мск, основной кард — в пять утра. Главный бой вечера начнется ближе к семи утра, бой Умара — в районе 04:30; Где смотреть: онлайн-трансляция всего шоу будет доступна на официальном сервисе UFC Fight Pass. На общедоступном ТВ и Кинопоиске будет показан основной кард.

"У Умара и Петра некая неприязнь"

Сразу после того, как Петр Ян снес в декабре Мераба Двалишвили и отобрал у грузина золото UFC, дивизион пришел в движение. Мераб сразу дал согласие на трилогию, реванш захотел Шон О'Мэлли. А еще о российском противостоянии за титул заговорил Хабиб Нурмагомедов, намекая на шанс брата Умара подраться за титул.

Что неожиданно, Орел намекнул, что соотечественники недолюбливают друг друга.

« "Они не из одной команды. И, как мы увидим, у них есть некая неприязнь. Они не скрываются в своих высказываниях друг о друге, они друг другу не нравятся, и они в топе этого дивизионе. Умар в топе, Петр сейчас чемпион. Я думаю, этот бой имеет большой смысл. Я надеюсь, что они подерутся и выяснят, кто лучше", — сказал Хабиб в интервью телеканалу UDAR.

Высказывание, само собой, не могло не удивить. Ведь Умар никогда плохо не высказывался о Петре. Наоборот, Молодой Орел похвалил Яна за крутой триумф над Двалишвили и в комплиментарном ключе разобрал возможный третий бой россиянина с грузином:

« "Если даже Мераб отдохнет шесть месяцев и подерется еще раз с Петром или еще десять раз — все десять раз Петр будет его бить, если будет в той же форме, что и в тот раз. Потому что он как боец выше классом. Почему я так говорю? При всем уважении к Мерабу и тому пути, который он прошел. Он, на самом деле, молодец: со стройки стал чемпионом, выиграл у многих хороших бойцов. При всем этом уважении к его результатам, у Петрухи бокс лучше. У Мераба борьба лучше, но у него нет того атакующего грепплинга — держать, завязывать, забирать спину, со спины на живот, пытаться какие-то болевые делать".

Что касается жесткого сибиряка, то Петр Ян тоже никак остро в адрес Умара не высказывался. Да, была одна неоднозначная фраза в адрес семьи Нурмагомедовых, однако ни о каком скандале не могло идти и речи.

« "Почему мне неинтересен бой с Умаром? Он проиграл последний бой и больше не дрался. У них есть возможность ждать, вообще не тренироваться, можно по году, по полгода. А мне нужно действовать, работать, своим трудом себе прокладывать дорогу. Ни братья, ни сестры – никто мне не положил, не дал ничего", – в прошлом году высказался "Ушатайке" Петр.

С того момента Умар подрался

Россиянин в тяжелом бою одолел Марио Баутисту и не только обнулил восьмиматчевый винстрик американца, но и закрыл первое поражение в профессиональной карьере, которое год назад нанес дагестанцу Двалишвили. Говорить о моментальном "титульнике" было бы странно, даже после смены чемпиона в насыщенном на узнаваемые имена дивизионе.

Впрочем, учитывая то, как рассуждал о потенциальной встрече Хабиб, российские и часть зарубежных фанатов точно помечтают о первом в истории UFC титульном поединке между бойцами из нашей страны.

Но пока в этот бой не верится

Объяснение простое: начало сотрудничества UFC и Paramount изменило правила игры. Теперь на передний план выйдут не бойцы с длинными победными сериями (как, например, непобежденный Мовсар Евлоев, которого продолжают "динамить" с "титульником"), а яркие нокаутеры, которые пускай и проигрывают, но дарят публике шоу. Многие эксперты и инсайдеры подтвердили новый курс главного ММА-промоушена мира, что как бы намекает: на Западе бойня россиян за пояс не привлечет внимания. Да и третий бой Ян – Двалишвили не совсем про информационный бум... То ли дело популярный в Штатах О'Мэлли и возможность закатить весной дилогию с вывеской "Россия против Америки".

Другой вопрос, если на UFC 324 Шон проиграет, а Умар одержит яркую досрочную победу и сделает громкое заявление... Тогда акции спортсмена могут резко подскочить, и позиция руководства кардинально изменится.

С кем предстоит драться Молодому Орлу?

Это бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвезон Фигередо. Возрастной бразилец (ему 38, на восемь лет старше Нурмагомедова) известен благодаря ярким боям в дивизионе "мухачей" и первой в истории UFC квадрологии с мексиканцем Брэнданом Морено. В новой весовой Бог Войны чередует победы с поражениями (не так давно был побит Петром Яном), но все равно не теряет надежды на возвращение в титульную гонку.

« "Все знают, что он хорош в борьбе, но ему предстоит поединок против необычного оппонента. Я бывший чемпион, но фаворитом называют именно Умара. Поединки с таким раскладом только придают дополнительную мотивацию. Один удар может все изменить. Тренировочный лагерь прошел идеально, было все необходимое, включая отменных спарринг-партнеров. Это замечательно, что я сумел подойти к бою без травм. Моя цель — выиграть досрочно. У меня больше опыта, я готов драться агрессивно. Когда Умару мешают переводить противника, то он оказывается разочарован, как и другие россияне. Я буду отбиваться и наносить мощные удары", — цитирует Фигейредо Sherdog.

К слову, про весогонку. Дейвезон проваливал взвешивания и в предыдущем дивизионе, однако даже сменив его, умудрился вновь не сделать вес. Накануне бразилец не уложился в лимит легчайшей весовой категории: вес Нурмагомедова составил 61,68 кг, а Фигейредо — 62,82 кг. К счастью, поединок не сорвался, однако, согласно регламенту, провинившийся отдаст россиянину 25% от своего гонорара.

Коэффициенты: менее чем 1,1 на россиянина при почти 10 на Фигейредо, которому предстоит три раунда отбиваться от проходов мастера дагестанской борьбы .

Что еще посмотреть ночью?

В главном событии вечера американский рубака Джастин Гэтжи и не проигрывающий в UFC Пэдди Пимблетт (явный фаворит у букмекеров) подерутся за временный титул в легком весе. Звездный чемпион Илия Топурия взял паузу в карьере из-за развода с женой (загадка, почему не лишили пояса), а россиянин армянского происхождения Арман Царукян впал в немилость боссам лиги и снова оказался вне игры.

В ко-мэйн ивенте бывший чемпион в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли разделит клетку с китайцем Сонгом Ядонгом. Для Сахарка (прозвище американца) это шанс закрыть два поражения от Мераба Двалишвили и бросить вызов Петру Яну. Кстати, в 2022 году россиянин проигрывал О'Мэлли после скандальнейшего решения судей в Абу-Даби.

Также в основном карде будет две яркие афиши: Кортес-Акоста против Льюиса в тяжелом весе и Аллен против бешеного бразильца Силвы в полулегком.

В прелимах, помимо Умара, подерутся еще два россиянина: Андрей Пуляев постарается победить жуткого нокаутера Атеба Гаутье, которому пророчат большое будущее в UFC, а Никита Крылов вернется после двух нокаутов в восьмиугольник к Модестасу Букаускасу.

Кстати, соглавным событием вечера должен был стать самый большой бой в истории женских ММА между чемпионкой Кайлой Харрисон и "величайшей" Амандой Нуньес, которая вернулась ради этого поединка с пенсии. Но противостояние перенесли, потому что обладательница пояса травмировалась и прошла через тяжелую операцию на шее.

