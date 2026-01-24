Рейтинг@Mail.ru
США требуют от Боливии выслать иранских шпионов, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2026
14:46 24.01.2026
США требуют от Боливии выслать иранских шпионов, пишут СМИ
Вашингтон оказывает давление на Боливию, чтобы страна внесла Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана в список террористических
2026-01-24T14:46:00+03:00
2026-01-24T14:46:00+03:00
США требуют от Боливии выслать иранских шпионов, пишут СМИ

Reuters: США требуют от Боливии признать КСИР террористической организацией

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Вашингтон оказывает давление на Боливию, чтобы страна внесла Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана в список террористических организаций и выслала из страны "предполагаемых иранских шпионов", передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника.
«
"Соединенные Штаты оказывают давление на Боливию, требуя выдворить из страны предполагаемых иранских шпионов и признать элитный Корпус стражей исламской революции Ирана террористической организацией", - говорится в материале агентства.
Роберта Метсола - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Председатель ЕП призвала внести КСИР в список террористических организаций
13 января, 22:21
По словам источников, Вашингтон также добивается, чтобы правительство страны признало террористическими организациями ливанское движение "Хезболлах" и палестинское движение ХАМАС.
МИД Боливии в комментарии Рейтер заявил, что "по данному вопросу пока не существует окончательно сформированной позиции".
Кроме того, один из собеседников агентства заявил, что после операции США в Венесуэле американские чиновники надавили на правительство уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес, требуя сократить экономическое и силовое сотрудничество между Каракасом и Тегераном.
Агентство подчеркивает, что данная дипломатическая кампания Вашингтона разворачивается в рамках более широкой стратегии США по усилению своего геополитического влияния в Латинской Америке.
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
СМИ: КСИР арестовал более 100 организаторов беспорядков на западе Ирана
20 января, 00:25
 
