https://ria.ru/20260124/ssha-2070069085.html
США требуют от Боливии выслать иранских шпионов, пишут СМИ
США требуют от Боливии выслать иранских шпионов, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2026
США требуют от Боливии выслать иранских шпионов, пишут СМИ
Вашингтон оказывает давление на Боливию, чтобы страна внесла Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана в список террористических РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T14:46:00+03:00
2026-01-24T14:46:00+03:00
2026-01-24T14:46:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
боливия
иран
корпус стражей исламской революции
хезболла
хамас
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061294848_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7858b190c3519e219fe8e06444f4769a.jpg
https://ria.ru/20260113/ksir-2067690107.html
https://ria.ru/20260120/iran-2068915971.html
вашингтон (штат)
боливия
иран
в мире, вашингтон (штат), боливия, иран, корпус стражей исламской революции, хезболла, хамас, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Вашингтон (штат), Боливия, Иран, Корпус стражей исламской революции, Хезболла, ХАМАС, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
