В Совфеде предложили создать экспертный совет по совершенствованию ЕГЭ

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Сенатор Игорь Мурог предложил создать при Рособрнадзоре экспертный совет с участием представителей педагогического сообщества, родительских ассоциаций для обсуждения предложений по совершенствованию ЕГЭ.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что ЕГЭ, как и в целом Болонская система образования, является калькой с Запада и его нужно последовательно отменять. В свою очередь в Рособрнадзоре сообщили РИА Новости, что готовы к конструктивному диалогу об улучшении экзамена.

"Считаю целесообразным создать при Рособрнадзоре постоянный экспертный совет с участием представителей школ, вузов, педагогического сообщества и родительских ассоциаций. Такая площадка позволит регулярно обсуждать предложения по обновлению экзамена и обеспечит настоящий общественный контроль за развитием системы", - сказал Мурог РИА Новости.

По мнению политика, данная инициатива позволит ЕГЭ оставаться эффективным, справедливым и современным инструментом оценки знаний.

"За годы своего существования ЕГЭ стал неотъемлемой частью российской системы образования и важным инструментом оценки знаний школьников. Отказываться от него в угоду эмоциям или ностальгии по прошлому было бы ошибкой", - считает законодатель.

Задача сегодня — не ломать, а совершенствовать уже работающий механизм, делая его более прозрачным, объективным и понятным для всех сторон, отметил Мурог.

Он также полагает, что позиция Рособрнадзора о готовности к открытому и профессиональному диалогу заслуживает поддержки.

"Любые изменения должны основываться на реальных данных, экспертной оценке педагогов и мнении родителей, чтобы экзамен развивался в унисон с современными требованиями образования", - сказал Мурог.

Сенатор отметил, что ЕГЭ обеспечивает равные шансы при поступлении в вузы, и этот принцип важно сохранить.

"Вместе с тем стоит последовательно устранять спорные моменты — те, что создают лишнее напряжение или не отражают истинный уровень подготовки выпускников", - заключил политик.