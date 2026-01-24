Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде предложили создать экспертный совет по совершенствованию ЕГЭ - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:33 24.01.2026 (обновлено: 07:38 24.01.2026)
https://ria.ru/20260124/sovfedja-2070023634.html
В Совфеде предложили создать экспертный совет по совершенствованию ЕГЭ
В Совфеде предложили создать экспертный совет по совершенствованию ЕГЭ - РИА Новости, 24.01.2026
В Совфеде предложили создать экспертный совет по совершенствованию ЕГЭ
Сенатор Игорь Мурог предложил создать при Рособрнадзоре экспертный совет с участием представителей педагогического сообщества, родительских ассоциаций для... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T07:33:00+03:00
2026-01-24T07:38:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38967/93/389679371_0:49:2904:1683_1920x0_80_0_0_7938a0ffc74250cc00488484e40a480a.jpg
https://ria.ru/20250909/ege-2040617984.html
https://ria.ru/20260123/tolstoy-2069887792.html
https://ria.ru/20260123/ege-2069933837.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38967/93/389679371_239:0:2904:1999_1920x0_80_0_0_69690105a18d55de5faf74da878d4909.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
В Совфеде предложили создать экспертный совет по совершенствованию ЕГЭ

РИА Новости: Мурог предложил создать совет при Рособрнадзоре по ЕГЭ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в московской школе
Сдача ЕГЭ в московской школе - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Сдача ЕГЭ в московской школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Сенатор Игорь Мурог предложил создать при Рособрнадзоре экспертный совет с участием представителей педагогического сообщества, родительских ассоциаций для обсуждения предложений по совершенствованию ЕГЭ.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что ЕГЭ, как и в целом Болонская система образования, является калькой с Запада и его нужно последовательно отменять. В свою очередь в Рособрнадзоре сообщили РИА Новости, что готовы к конструктивному диалогу об улучшении экзамена.
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Рособрнадзор завершил сбор предложений по усовершенствованию ЕГЭ
9 сентября 2025, 10:52
"Считаю целесообразным создать при Рособрнадзоре постоянный экспертный совет с участием представителей школ, вузов, педагогического сообщества и родительских ассоциаций. Такая площадка позволит регулярно обсуждать предложения по обновлению экзамена и обеспечит настоящий общественный контроль за развитием системы", - сказал Мурог РИА Новости.
По мнению политика, данная инициатива позволит ЕГЭ оставаться эффективным, справедливым и современным инструментом оценки знаний.
"За годы своего существования ЕГЭ стал неотъемлемой частью российской системы образования и важным инструментом оценки знаний школьников. Отказываться от него в угоду эмоциям или ностальгии по прошлому было бы ошибкой", - считает законодатель.
Задача сегодня — не ломать, а совершенствовать уже работающий механизм, делая его более прозрачным, объективным и понятным для всех сторон, отметил Мурог.
Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Госдуме заявили, что ЕГЭ нужно последовательно отменять
23 января, 15:02
Он также полагает, что позиция Рособрнадзора о готовности к открытому и профессиональному диалогу заслуживает поддержки.
"Любые изменения должны основываться на реальных данных, экспертной оценке педагогов и мнении родителей, чтобы экзамен развивался в унисон с современными требованиями образования", - сказал Мурог.
Сенатор отметил, что ЕГЭ обеспечивает равные шансы при поступлении в вузы, и этот принцип важно сохранить.
"Вместе с тем стоит последовательно устранять спорные моменты — те, что создают лишнее напряжение или не отражают истинный уровень подготовки выпускников", - заключил политик.
Сенатор Мурог ранее занимал пост ректора Рязанского института (филиала) Московского государственного политехнического университета.
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Отмена ЕГЭ возможна только при наличии альтернативы, заявил Рособрнадзор
23 января, 17:23
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала