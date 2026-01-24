На Солнце произошел крупный двойной взрыв

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Солнце произвело очень крупный двойной взрыв, он произошел на обратной стороне звезды, поэтому точно сказать, что стало его причиной, невозможно, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Очень крупный двойной взрыв на обратной стороне Солнца произошел прошедшей ночью. Ни одного спутника с той стороны по-прежнему нет, и можно только гадать, что там произошло", — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Также ученые опубликовали видео, на котором отражено, как плазменные облака разлетаются от Солнца.
В лаборатории отметили, что если гипотетические центры активности, в которых произошли эти два выброса, просуществуют еще порядка пяти дней, то их можно будет увидеть с Земли, когда Солнце повернется и они окажутся на левом краю звезды.
