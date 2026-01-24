Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошел крупный двойной взрыв - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
10:29 24.01.2026 (обновлено: 15:34 24.01.2026)
https://ria.ru/20260124/solntse-2070042861.html
На Солнце произошел крупный двойной взрыв
На Солнце произошел крупный двойной взрыв - РИА Новости, 24.01.2026
На Солнце произошел крупный двойной взрыв
Солнце произвело очень крупный двойной взрыв, он произошел на обратной стороне звезды, поэтому точно сказать, что стало его причиной, невозможно, сообщили в... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T10:29:00+03:00
2026-01-24T15:34:00+03:00
наука
земля
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070042723_0:0:996:561_1920x0_80_0_0_56042a069710daa1c2282b367fedcc2e.jpg
https://ria.ru/20260121/kosmos-2069258657.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070042723_121:0:901:585_1920x0_80_0_0_52773140b0420aa60208410d46821d36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце, наука
Наука, Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце, Наука
На Солнце произошел крупный двойной взрыв

На обратной стороне Солнца произошел крупный двойной взрыв

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)Крупный двойной взрыв на обратной стороне Солнца
Крупный двойной взрыв на обратной стороне Солнца - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
Крупный двойной взрыв на обратной стороне Солнца
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Солнце произвело очень крупный двойной взрыв, он произошел на обратной стороне звезды, поэтому точно сказать, что стало его причиной, невозможно, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«

"Очень крупный двойной взрыв на обратной стороне Солнца произошел прошедшей ночью. Ни одного спутника с той стороны по-прежнему нет, и можно только гадать, что там произошло", — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Также ученые опубликовали видео, на котором отражено, как плазменные облака разлетаются от Солнца.
В лаборатории отметили, что если гипотетические центры активности, в которых произошли эти два выброса, просуществуют еще порядка пяти дней, то их можно будет увидеть с Земли, когда Солнце повернется и они окажутся на левом краю звезды.
Система планет TRAPPIST-1 - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
"Упадет на Солнце". Ученые сообщили о новой находке в космосе
21 января, 11:13
 
НаукаЗемляРоссийская академия наукМощные вспышки на СолнцеНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала