В Абу-Даби проходят переговоры трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, которые стартовали сразу после экстренного визита в Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным представителей американского лидера Дональда Трампа.

Встреча проходит "в максимально закрытом режиме": присутствие СМИ и проведение пресс-выходов не предусмотрено.

По мнению западных экспертов, именно саботаж этого вопроса со стороны киевского клоуна с группой европоддержки привел к провалу операции "Давос", где Зеленский планировал подписать с американцами "соглашение о процветании Украины" и получить железные гарантии безопасности лично от Трампа. Очевидно, он теперь загнан в угол — и срочно потребовался план "Э".

Именно поэтому вдруг в западном инфополе синхронно пошли вбросы о том, что якобы теперь чуть ли не главной темой переговоров в ОАЭ является некое "энергетическое перемирие", согласно которому Россия останавливает атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, а та в ответ — на российские НПЗ и нефтяные танкеры.

При этом давление на Россию идет широким фронтом: в информационном поле ведущие западные СМИ раздувают страдания "мирных и беззащитных" украинцев посреди жестокой зимы и продвигают для западной публики тезис об "энергетическом терроризме" России; в физической реальности ВСУ продолжают атаки на наши энергообъекты, а союзники Киева синхронно начали задерживать как танкеры, подозревающиеся в связях с "теневым флотом" России, так уже и собственно российские суда.

Украинские официальные лица как под копирку заявляют, что энергосистема страны идет к полному коллапсу, а новый кризис "оказался хуже всех начиная с 2022 года". Судя по сообщениям с мест, среднее время наличия электричества на территории Украины в стуки — примерно 7,5 часа. Половина Киева без света, минимум треть города — без отопления. По информации от издания The Times, в ближайшее время в Киеве может начаться эпидемия и город могут закрыть. Харьков обесточен на 90 процентов. Немногим лучше ситуация в Днепропетровске . Стандартные отключения света уже введены в Одесской, Николаевской, Полтавской, Черниговской и Черкасской областях

Нужно понимать, что со стороны России никто войну с населением Украины как таковым не ведет, и стоит помнить о том, что еще два года назад наша армия практически не трогала энергетические объекты на территории противника. Наши атаки начались исключительно как ответная мера на масштабную войну, развернутую Киевом именно против энергетической инфраструктуры России под лозунгами того, что "скоро в России не будет тепла, света и бензина".

При этом наши ответные удары полностью фокусируются на инфраструктуре, связанной с обслуживанием ВПК и ВС Украины, которая во многих случаях исторически завязана и на гражданский сектор. "Энергетическую войну" начали не мы: жители украинских городов должны винить в своих неудобствах исключительно собственное безумное руководство, которое неоднократно предупреждали о последствиях.

Мало того, именно Россия многократно предлагала многочисленные "энергетические" и другие перемирия (пасхальное, новогоднее, перемирие в честь Дня Победы и так далее), которые киевский режим каждый раз нарушал.

Одиннадцатого мая 2025 года Владимир Путин на пресс-конференции сообщил, что "Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, но Киев их саботировал", в связи с чем Россия обдумывает дальнейшее прекращение боевых действий на основании поведения Киева во время предыдущих перемирий.

Поскольку киевские власти неоднократно демонстрировали свою недоговороспособность, больше никаких перемирий — ни энергетических, ни электрических, ни электронных, ни макаронных — не будет. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , комментируя истеричные требования Зеленского по поводу "энергетической передышки", "Россия добивается именно мира, а не временного перемирия на Украине".

А пока кровавые шакалы суетятся, чувствуя, что охотники смыкают круг, русская армия нарастила эффективность, масштаб и частоту ударов по оборонной инфраструктуре Украины до такого уровня, что уже близок момент невозврата, то есть ситуация, когда благодаря нарастающему кумулятивному эффекту разрушения уже в рамках всей системы становятся необратимыми. Иными словами, когда военная логистика деэлектрифицирована, а энергоснабжения в крупном оборонном узле нет долгое время, сначала тормозятся, а в итоге исчезают цепочки поставок, останавливаются все производственные процессы, выходит из строя оборудование и необратимо разрушаются трудовые коллективы с критической экспертизой. Корпус завода стоит, но он мертв — и уже не оживет.

Энергетический хребет киевского режима начал сыпаться — и в общем уже неважно, на что согласятся или не согласятся в пока еще теплых подвалах под Банковой. Даже Трамп заявил, что "если переговоры по Украине провалятся, то Россия пойдет дальше".