В Мурманской области удалось избежать разморозки домов после аварии - РИА Новости, 24.01.2026
21:27 24.01.2026
В Мурманской области удалось избежать разморозки домов после аварии
Энергетикам и властям Мурманской области удалось избежать разморозки большого количества домов, такой риск существовал из-за аварии на ЛЭП, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.01.2026
происшествия
мурманск
мурманская область
республика карелия
андрей чибис
россети
мурманск
мурманская область
республика карелия
происшествия, мурманск, мурманская область, республика карелия, андрей чибис, россети
В Мурманской области удалось избежать разморозки домов после аварии

МУРМАНСК, 24 янв - РИА Новости. Энергетикам и властям Мурманской области удалось избежать разморозки большого количества домов, такой риск существовал из-за аварии на ЛЭП, сообщил губернатор Андрей Чибис.
"Благодаря четкой, жесткой организации, нам удалось избежать разморзки сотни домов в Мурманске и Североморске", - написал Чибис в Telegram-канале.
По его словам, запитаны все котельные, объекты водоснабжения и медучреждения. Однако временно сохраняются ограничения в электроснабжении части потребителей, включая многоквартирные дома, магазины, аптеки, городское освещение, что является вынужденной мерой.
Также глава региона отметил, что продолжается монтаж временных конструкций, первые опоры из Карелии уже приехали, также ожидаются из Ленинградской области.
Все аварийные и оперативные службы - энергетики, сотрудники управляющих компаний, ЖКХ и "Россетей" - работают в усиленном режиме. На 18.00, по данным властей, без электричества оставались примерно 10% горожан.
Проводятся переключения потребителей, чтобы минимизировать время перебоев электроснабжения.
Свою помощь жителям, оставшимся без электричества, предлагают местные учреждения культуры, спорта, досуга, предприниматели. Развернуты пункты обогрева и зарядки телефонов.
Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность".
ПроисшествияМурманскМурманская областьРеспублика КарелияАндрей ЧибисРоссети
 
 
