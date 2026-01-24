https://ria.ru/20260124/razmorozka-2070108980.html
В Мурманской области удалось избежать разморозки домов после аварии
В Мурманской области удалось избежать разморозки домов после аварии
В Мурманской области удалось избежать разморозки домов после аварии
Энергетикам и властям Мурманской области удалось избежать разморозки большого количества домов, такой риск существовал из-за аварии на ЛЭП, сообщил губернатор...
В Мурманской области удалось избежать разморозки домов после аварии
Чибис: в Мурманской области удалось избежать разморозки сотен домов после аварии
МУРМАНСК, 24 янв - РИА Новости.
Энергетикам и властям Мурманской области удалось избежать разморозки большого количества домов, такой риск существовал из-за аварии на ЛЭП, сообщил
губернатор Андрей Чибис.
"Благодаря четкой, жесткой организации, нам удалось избежать разморзки сотни домов в Мурманске
и Североморске", - написал Чибис
в Telegram-канале.
По его словам, запитаны все котельные, объекты водоснабжения и медучреждения. Однако временно сохраняются ограничения в электроснабжении части потребителей, включая многоквартирные дома, магазины, аптеки, городское освещение, что является вынужденной мерой.
Также глава региона отметил, что продолжается монтаж временных конструкций, первые опоры из Карелии
уже приехали, также ожидаются из Ленинградской области
.
Все аварийные и оперативные службы - энергетики, сотрудники управляющих компаний, ЖКХ и "Россетей
" - работают в усиленном режиме. На 18.00, по данным властей, без электричества оставались примерно 10% горожан.
Проводятся переключения потребителей, чтобы минимизировать время перебоев электроснабжения.
Свою помощь жителям, оставшимся без электричества, предлагают местные учреждения культуры, спорта, досуга, предприниматели. Развернуты пункты обогрева и зарядки телефонов.
Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске
произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность".