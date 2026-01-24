Рейтинг@Mail.ru
09:19 24.01.2026
Россия увеличила поставки пива в Грузию до исторического максимума
Россия в прошлом году экспортировала в Грузию пива на 2,7 миллиона долларов, что стало новым рекордом для двусторонней торговли, следует из расчетов РИА Новости РИА Новости, 24.01.2026
экономика, россия, грузия, казахстан
Экономика, Россия, Грузия, Казахстан
© Depositphotos.com / marotiПроизводство пива
Производство пива - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Depositphotos.com / maroti
Производство пива . Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия в прошлом году экспортировала в Грузию пива на 2,7 миллиона долларов, что стало новым рекордом для двусторонней торговли, следует из расчетов РИА Новости по данным грузинской таможни.
В денежном выражении экспорт увеличился на четверть. При этом объемы поставок также достигли рекордных 3,1 тысячи тонн против 2,6 тысячи годом ранее.
Мужчина держит рюмку водки - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Россия втрое нарастила экспорт водки в Индию
21 января, 17:28
В свою очередь Грузия в прошлом году поставила на российский рынок пива на 1 миллион долларов, что вдвое больше уровня годом ранее. В физическом выражении грузинский экспорт вырос в 1,8 раза, составив 854,6 тонны.
На Россию приходится около 16% всех грузинских поставок пива. Чуть больше закупал Казахстан (18%), также заметный импорт был у Армении, Израиля и Азербайджана.
Среди другого алкоголя, который грузинские компании экспортировали в Россию, было вино. Его было ввезено на 170,7 миллиона долларов, что на 6,5% меньше уровня годом ранее.
Куски свинины - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Россия увеличила экспорт свинины в Китай на две трети
20 января, 11:13
 
ЭкономикаРоссияГрузияКазахстан
 
 
