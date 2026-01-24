https://ria.ru/20260124/pivo-2070033071.html
Россия увеличила поставки пива в Грузию до исторического максимума
Россия увеличила поставки пива в Грузию до исторического максимума - РИА Новости, 24.01.2026
Россия увеличила поставки пива в Грузию до исторического максимума
Россия в прошлом году экспортировала в Грузию пива на 2,7 миллиона долларов, что стало новым рекордом для двусторонней торговли, следует из расчетов РИА Новости РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T09:19:00+03:00
2026-01-24T09:19:00+03:00
2026-01-24T09:19:00+03:00
экономика
россия
грузия
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763855057_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c1c72381c74e31844bae348b47801ef.jpg
https://ria.ru/20260121/rossija-2069370779.html
https://ria.ru/20260120/eksport-2068975624.html
россия
грузия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763855057_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_9678466725ab1528a91d29a1e9617e27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, грузия, казахстан
Экономика, Россия, Грузия, Казахстан
Россия увеличила поставки пива в Грузию до исторического максимума
РИА Новости: РФ в 2025 г экспортировала в Грузию пива на 2,7 млн долларов
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия в прошлом году экспортировала в Грузию пива на 2,7 миллиона долларов, что стало новым рекордом для двусторонней торговли, следует из расчетов РИА Новости по данным грузинской таможни.
В денежном выражении экспорт увеличился на четверть. При этом объемы поставок также достигли рекордных 3,1 тысячи тонн против 2,6 тысячи годом ранее.
В свою очередь Грузия
в прошлом году поставила на российский рынок пива на 1 миллион долларов, что вдвое больше уровня годом ранее. В физическом выражении грузинский экспорт вырос в 1,8 раза, составив 854,6 тонны.
На Россию
приходится около 16% всех грузинских поставок пива. Чуть больше закупал Казахстан
(18%), также заметный импорт был у Армении
, Израиля
и Азербайджана
.
Среди другого алкоголя, который грузинские компании экспортировали в Россию, было вино. Его было ввезено на 170,7 миллиона долларов, что на 6,5% меньше уровня годом ранее.