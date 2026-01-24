Рейтинг@Mail.ru
13:31 24.01.2026
В Петербурге задержали подростка, собиравшегося поджечь машины полиции
В Петербурге задержали подростка, собиравшегося поджечь машины полиции
В Петербурге задержали подростка, собиравшегося поджечь машины полиции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Правоохранители Санкт-Петербурга задержали 13-летнего мальчика, который по указаниям неизвестного собирался поджечь служебные автомобили полиции, чтобы спасти родителей якобы от уголовного преследования, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно сообщению, в пятницу вечером у ограды одного из отделов полиции Выборгского района 13-летний подросток фотографировал территорию и разговаривал с кем-то по мобильному телефону. В его рюкзаке правоохранители обнаружили пятилитровую канистру бензина и зажигалку.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Петербурге мужчину заподозрили в поджоге авто из-за неразделенной любви
20 ноября 2025, 11:54
«
"Мальчик пояснил, что в одном из мессенджеров с ним связался неизвестный, который под предлогом избежания уголовного преследования его родителей убедил поджечь служебные автомобили, находящиеся на территории отдела полиции", – рассказали в ГУМВД.
Уточняется, что подростка после опроса передали законным представителям.
Материалы полиции переданы в следственные органы, а также в комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о постановке мальчика на профилактический учет, добавили в региональном главке МВД.
В Москве девушка подложила коробку с петардами под автомобиль и подожгла - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Москве девушку задержали за поджог коробки с петардами под авто
19 января, 10:11
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургВыборгский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
