СМИ раскрыли, когда пройдет новый раунд переговоров в Абу-Даби

Первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС России Александр Зорин (второй слева), начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков (третий слева) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Абу-Даби
Первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС России Александр Зорин (второй слева), начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков (третий слева) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Абу-Даби
Трехсторонние переговоры представителей США, России и Украины в Абу-Даби, ОАЭ
Трехсторонние переговоры представителей США, России и Украины в Абу-Даби, ОАЭ
Трехсторонние переговоры делегаций США, России и Украины в Абу-Даби, ОАЭ
Трехсторонние переговоры делегаций США, России и Украины в Абу-Даби, ОАЭ
Первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС России Александр Зорин (второй слева), начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков (третий слева) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Абу-Даби
Трехсторонние переговоры представителей США, России и Украины в Абу-Даби, ОАЭ
Трехсторонние переговоры делегаций США, России и Украины в Абу-Даби, ОАЭ