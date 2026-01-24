Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, когда пройдет новый раунд переговоров в Абу-Даби
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:48 24.01.2026 (обновлено: 20:59 24.01.2026)
СМИ раскрыли, когда пройдет новый раунд переговоров в Абу-Даби
СМИ раскрыли, когда пройдет новый раунд переговоров в Абу-Даби
Трехсторонняя встреча по Украине может пройти 1 февраля в ОАЭ, заявил журналист портала Axios Барак Равид. РИА Новости, 24.01.2026
https://ria.ru/20260121/moskva-2069145033.html
Кадры с переговоров по Украине в Абу-Даби от эмиратского госагентства WAM
Кадры с переговоров по Украине в Абу-Даби появились на сайте эмиратского госагентства WAM. На кадрах справа от президента ОАЭ Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна сидит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, а слева - секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
2026-01-24T19:48
true
PT0M45S
Новые кадры с Уиткоффом в Кремле
Опубликованы новые кадры с Уиткоффом в Кремле.
2026-01-24T19:48
true
PT0M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070033284_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_de1b65b9ab29c1404b4fa43cbf148c80.jpg
1920
1920
true
© REUTERS / Hamad Al Kaabi/UAE Presidential CourtПрезидент ОАЭ шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян принимает глав делегаций, участвующих в трехсторонних переговорах делегаций США, России и Украины в Абу-Даби
Президент ОАЭ шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян принимает глав делегаций, участвующих в трехсторонних переговорах делегаций США, России и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© REUTERS / Hamad Al Kaabi/UAE Presidential Court
Президент ОАЭ шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян принимает глав делегаций, участвующих в трехсторонних переговорах делегаций США, России и Украины в Абу-Даби
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Трехсторонняя встреча по Украине может пройти 1 февраля в ОАЭ, заявил журналист портала Axios Барак Равид.
«
"Переговоры между США, Россией и Украиной возобновятся в следующее воскресенье в Абу-Даби", — написал он в соцсети X со ссылкой на американского чиновника.
Сегодня в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры делегаций Москвы, Вашингтона и Киева по вопросам безопасности. Они проходили в закрытом формате и касались нерешенных вопросов мирного плана США. Российскую рабочую группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. Был также и участник переговоров по обмену пленными генерал-лейтенант Александр Зорин.
Ожидается, что о результатах встреч расскажут уполномоченные лица в России, США и на Украине. Владимир Зеленский утверждает, что делегации многое успели обсудить, в том числе возможные параметры завершения конфликта и условия для этого. Новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе в ОАЭ.
Первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС России Александр Зорин (второй слева), начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков (третий слева) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Абу-Даби

Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби

Первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС России Александр Зорин (второй слева), начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков (третий слева) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры представителей США, России и Украины в Абу-Даби, ОАЭ

Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ

Трехсторонние переговоры представителей США, России и Украины в Абу-Даби, ОАЭ

Трехсторонние переговоры делегаций США, России и Украины в Абу-Даби, ОАЭ

Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ

Трехсторонние переговоры делегаций США, России и Украины в Абу-Даби, ОАЭ

Первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС России Александр Зорин (второй слева), начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков (третий слева) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры представителей США, России и Украины в Абу-Даби, ОАЭ

Трехсторонние переговоры делегаций США, России и Украины в Абу-Даби, ОАЭ

В ночь на пятницу Владимир Путин провел в Кремле встречу с американской делегацией во главе с Уиткоффом. По ее итогам Россия и Соединенные Штаты решили провести первое заседание рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины.
Как подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит.
Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что ВСУ должны выйти из Донбасса, это важное условие Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Опыт Минска не забыт: Москва вынесла Киеву приговор
21 января, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
