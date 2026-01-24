СМИ раскрыли, когда пройдет новый раунд переговоров в Абу-Даби

Президент ОАЭ шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян принимает глав делегаций, участвующих в трехсторонних переговорах делегаций США, России и Украины в Абу-Даби

© REUTERS / Hamad Al Kaabi/UAE Presidential Court Президент ОАЭ шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян принимает глав делегаций, участвующих в трехсторонних переговорах делегаций США, России и Украины в Абу-Даби

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Трехсторонняя встреча по Украине может пройти 1 февраля в ОАЭ, Трехсторонняя встреча по Украине может пройти 1 февраля в ОАЭ, заявил журналист портала Axios Барак Равид.

« "Переговоры между США , Россией и Украиной возобновятся в следующее воскресенье в Абу-Даби", — написал он в соцсети X со ссылкой на американского чиновника.

Сегодня в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры делегаций Москвы, Вашингтона и Киева по вопросам безопасности. Они проходили в закрытом формате и касались нерешенных вопросов мирного плана США. Российскую рабочую группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. Был также и участник переговоров по обмену пленными генерал-лейтенант Александр Зорин.

Ожидается, что о результатах встреч расскажут уполномоченные лица в России, США и на Украине. Владимир Зеленский утверждает, что делегации многое успели обсудить, в том числе возможные параметры завершения конфликта и условия для этого. Новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе в ОАЭ.

Первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС России Александр Зорин (второй слева), начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков (третий слева) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Абу-Даби

В ночь на пятницу Владимир Путин провел в Кремле встречу с американской делегацией во главе с Уиткоффом. По ее итогам Россия и Соединенные Штаты решили провести первое заседание рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины.

Как подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков , американцы признали, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит.