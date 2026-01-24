Рейтинг@Mail.ru
МИД ОАЭ рассказал, что обсуждали на переговорах по Украине в Абу-Даби - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 24.01.2026 (обновлено: 17:44 24.01.2026)
https://ria.ru/20260124/peregovory-2070082094.html
МИД ОАЭ рассказал, что обсуждали на переговорах по Украине в Абу-Даби
МИД ОАЭ рассказал, что обсуждали на переговорах по Украине в Абу-Даби - РИА Новости, 24.01.2026
МИД ОАЭ рассказал, что обсуждали на переговорах по Украине в Абу-Даби
Двухдневные переговоры по Украине в Абу-Даби касались нерешенных вопросов мирного плана США, следует из заявления МИД ОАЭ, которое есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T16:51:00+03:00
2026-01-24T17:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
оаэ
украина
абу-даби
мирный план сша по украине
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070087623_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_44c7136b9b5d2df90cce32e79d582d71.jpg
https://ria.ru/20260124/ukraina-2070039399.html
https://ria.ru/20260124/rossiya-2069991330.html
https://ria.ru/20260121/moskva-2069145033.html
оаэ
украина
абу-даби
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070087623_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_60030040551bb08836c9e2e93e8c1e46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оаэ, украина, абу-даби, мирный план сша по украине, сша, россия, юрий ушаков, игорь костюков (генштаб), владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, ОАЭ, Украина, Абу-Даби, Мирный план США по Украине, США, Россия, Юрий Ушаков, Игорь Костюков (Генштаб), Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
МИД ОАЭ рассказал, что обсуждали на переговорах по Украине в Абу-Даби

МИД ОАЭ: в Абу-Даби обсуждали нерешенные элементы мирного плана США

© REUTERS / UAE GOVERNMENTТрехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© REUTERS / UAE GOVERNMENT
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АБУ-ДАБИ, 24 янв — РИА Новости. Двухдневные переговоры по Украине в Абу-Даби касались нерешенных вопросов мирного плана США, следует из заявления МИД ОАЭ, которое есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере и включали прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения", — рассказали в ведомстве.
Здание МИД - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В МИД назвали главные аспекты в переговорах по Украине
Вчера, 10:03
В субботу в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры делегаций Москвы, Вашингтона и Киева по вопросам безопасности. Они проходили в закрытом формате. Российскую рабочую группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.
Ожидается, что о результатах встреч расскажут уполномоченные лица в России, США и на Украине. Владимир Зеленский утверждает, что делегации многое успели обсудить, в том числе возможные параметры завершения конфликта и условия для этого. Новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе в ОАЭ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Хребет ломается на глазах: Россия нащупала самое слабое место Украины
Вчера, 08:00
В ночь на пятницу Владимир Путин провел в Кремле встречу с американской делегацией во главе с Уиткоффом. По ее итогам Россия и Соединенные Штаты решили провести первое заседание рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины.
Как подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит.
Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что ВСУ должны выйти из Донбасса, это важное условие Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Опыт Минска не забыт: Москва вынесла Киеву приговор
21 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОАЭУкраинаАбу-ДабиМирный план США по УкраинеСШАРоссияЮрий УшаковИгорь Костюков (Генштаб)Владимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала