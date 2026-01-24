Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ

© REUTERS / UAE GOVERNMENT Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ

МИД ОАЭ рассказал, что обсуждали на переговорах по Украине в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ, 24 янв — РИА Новости. Двухдневные переговоры по Украине в Абу-Даби касались нерешенных вопросов мирного плана США, следует из заявления МИД ОАЭ, которое есть в распоряжении РИА Новости.

« "Обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере и включали прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения", — рассказали в ведомстве.

В субботу в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры делегаций Москвы, Вашингтона и Киева по вопросам безопасности. Они проходили в закрытом формате. Российскую рабочую группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.

Ожидается, что о результатах встреч расскажут уполномоченные лица в России, США и на Украине. Владимир Зеленский утверждает, что делегации многое успели обсудить, в том числе возможные параметры завершения конфликта и условия для этого. Новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе в ОАЭ.

В ночь на пятницу Владимир Путин провел в Кремле встречу с американской делегацией во главе с Уиткоффом. По ее итогам Россия и Соединенные Штаты решили провести первое заседание рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины.

Как подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков , американцы признали, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит.