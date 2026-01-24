https://ria.ru/20260124/peregovory-2070081845.html
МИД ОАЭ сообщил подробности переговоров России и Украины
Российская и украинская делегации контактировали напрямую в ходе трехсторонней встречи по Украине в Абу-Даби, сообщил МИД ОАЭ. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T16:50:00+03:00
2026-01-24T16:50:00+03:00
2026-01-24T17:03:00+03:00
ОАЭ, Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Абу-Даби, Юрий Ушаков, Игорь Костюков (Генштаб), Мирный план США по Украине
МИД ОАЭ: делегации РФ и Украины контактировали напрямую в ходе переговоров