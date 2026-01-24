МИД ОАЭ сообщил подробности переговоров России и Украины

"В течение двух дней в Абу-Даби состоялись беспрецедентные трехсторонние консультации между представителями США, РФ и Украины в рамках продолжающейся усилий по продвижению мирного решения украинского конфликта. Дискуссии прошли в конструктивной и позитивной атмосфере и включали прямой контакт представителей РФ и Украины касательно нерешенных элементов предложенных США рамок мирного урегулирования, а также по мерам укрепления доверия, направленным на поддержку прогресса в достижении всеобъемлющего соглашения", - говорится в полученном РИА Новости заявлении.