МИД ОАЭ сообщил подробности переговоров России и Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:50 24.01.2026 (обновлено: 17:03 24.01.2026)
МИД ОАЭ сообщил подробности переговоров России и Украины
Российская и украинская делегации контактировали напрямую в ходе трехсторонней встречи по Украине в Абу-Даби, сообщил МИД ОАЭ. РИА Новости, 24.01.2026
МИД ОАЭ сообщил подробности переговоров России и Украины

Флаги России и Украины
Флаги России и Украины
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаги России и Украины. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 24 янв - РИА Новости. Российская и украинская делегации контактировали напрямую в ходе трехсторонней встречи по Украине в Абу-Даби, сообщил МИД ОАЭ.
В пятницу и субботу в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности.
"В течение двух дней в Абу-Даби состоялись беспрецедентные трехсторонние консультации между представителями США, РФ и Украины в рамках продолжающейся усилий по продвижению мирного решения украинского конфликта. Дискуссии прошли в конструктивной и позитивной атмосфере и включали прямой контакт представителей РФ и Украины касательно нерешенных элементов предложенных США рамок мирного урегулирования, а также по мерам укрепления доверия, направленным на поддержку прогресса в достижении всеобъемлющего соглашения", - говорится в полученном РИА Новости заявлении.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в группу включены представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
Флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Абу-Даби делегации России и Украины сидели напротив друг друга
