В Абу-Даби завершились переговоры с участием российской делегации

АБУ-ДАБИ, 24 янв — РИА Новости. В Абу-Даби завершились переговоры делегаций Москвы, Вашингтона и Киева по вопросам безопасности.

После встречи российская рабочая группа во главе с начальником Главного управления Генштаба ВС адмиралом Игорем Костюковым вернулась в отель. Представители американской делегации направились в аэропорт.

По данным Reuters, переговоры начались после полудня в закрытом режиме. Украинские источники оценили их как конструктивные и позитивные. Новый раунд может состояться на следующей неделе в ОАЭ, утверждает Axios.

Первая встреча делегаций прошла в пятницу. Как заявил NBC News чиновник из американской администрации, она была продуктивной. По словам Владимира Зеленского , обсуждались параметры завершения конфликта. Переговоры проходили в разных форматах, участники делились на группы, затрагивая отдельные темы, пишет AP.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В ночь на пятницу Владимир Путин провел в Кремле встречу с американской делегацией во главе с Уиткоффом. По ее итогам Россия и Соединенные Штаты решили провести первое заседание рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины.

Как подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков , американцы признали, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит.