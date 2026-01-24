https://ria.ru/20260124/peregovory-2070073764.html
В Абу-Даби завершились переговоры с участием российской делегации
Кадры с переговоров по Украине в Абу-Даби от эмиратского госагентства WAM
Кадры с переговоров по Украине в Абу-Даби появились на сайте эмиратского госагентства WAM.
На кадрах справа от президента ОАЭ Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна сидит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, а слева - секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
В Абу-Даби завершилась встреча делегаций России, США и Украины
АБУ-ДАБИ, 24 янв — РИА Новости. В Абу-Даби завершились переговоры делегаций Москвы, Вашингтона и Киева по вопросам безопасности.
После встречи российская рабочая группа во главе с начальником Главного управления Генштаба ВС адмиралом Игорем Костюковым вернулась в отель. Представители американской делегации направились в аэропорт.
По данным Reuters, переговоры начались после полудня в закрытом режиме. Украинские источники оценили их как конструктивные и позитивные. Новый раунд может состояться на следующей неделе в ОАЭ, утверждает Axios.
Первая встреча делегаций прошла в пятницу. Как заявил NBC News чиновник из американской администрации, она была продуктивной. По словам Владимира Зеленского
, обсуждались параметры завершения конфликта. Переговоры проходили в разных форматах, участники делились на группы, затрагивая отдельные темы, пишет AP.
В ночь на пятницу Владимир Путин провел в Кремле встречу с американской делегацией во главе с Уиткоффом. По ее итогам Россия и Соединенные Штаты решили провести первое заседание рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины.
Как подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков
, американцы признали, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит.
Представитель Кремля Дмитрий Песков
напомнил, что ВСУ должны выйти из Донбасса, это важное условие Москвы.