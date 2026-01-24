Рейтинг@Mail.ru
12:32 24.01.2026 (обновлено: 15:09 24.01.2026)
Reuters сообщил о возобновлении переговоров в Абу-Даби
в мире
россия
юрий ушаков
абу-даби
игорь костюков (генштаб)
украина
россия
абу-даби
украина
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВыезд российской делегации из отеля для участия в трехсторонней встрече делегаций России, США и Украины в Абу-Даби
Выезд российской делегации из отеля для участия в трехсторонней встрече делегаций России, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Выезд российской делегации из отеля для участия в трехсторонней встрече делегаций России, США и Украины в Абу-Даби. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Переговоры по Украине возобновились в Абу-Даби, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
«
"Переговоры между Украиной и Россией возобновляются в Абу-Даби", - говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Европа нашла своего спасителя от Трампа и Путина
Вчера, 08:00
В пятницу в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в группу включены представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Хребет ломается на глазах: Россия нащупала самое слабое место Украины
Вчера, 08:00
 
