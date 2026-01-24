Обстановка в Абу-Даби перед продолжением переговоров по Украине спокойная

АБУ-ДАБИ, 24 янв - РИА Новости. Обстановка в субботу на улицах Абу-Даби, где ожидается продолжение трехсторонней встречи по Украине, спокойная, особых мер безопасности не отмечается, передают корреспонденты РИА Новости.

На ключевых трассах эмиратской столицы перекрытий не наблюдается, трафик соответствует выходному дню.

Полиция присутствует лишь на обычных постах, дополнительных блокпостов нет. Обычные меры безопасности и у посольств, в том числе российского.