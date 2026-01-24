Рейтинг@Mail.ru
Обстановка в Абу-Даби перед продолжением переговоров по Украине спокойная - РИА Новости, 24.01.2026
11:15 24.01.2026
Обстановка в Абу-Даби перед продолжением переговоров по Украине спокойная
Обстановка в Абу-Даби перед продолжением переговоров по Украине спокойная - РИА Новости, 24.01.2026
Обстановка в Абу-Даби перед продолжением переговоров по Украине спокойная
Обстановка в субботу на улицах Абу-Даби, где ожидается продолжение трехсторонней встречи по Украине, спокойная, особых мер безопасности не отмечается, передают... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T11:15:00+03:00
2026-01-24T11:15:00+03:00
в мире
россия
абу-даби
украина
юрий ушаков
игорь костюков (генштаб)
мирный план сша по украине
россия
абу-даби
украина
в мире, россия, абу-даби, украина, юрий ушаков, игорь костюков (генштаб), мирный план сша по украине
В мире, Россия, Абу-Даби, Украина, Юрий Ушаков, Игорь Костюков (Генштаб), Мирный план США по Украине
Обстановка в Абу-Даби перед продолжением переговоров по Украине спокойная

РИА Новости: обстановка в Абу-Даби перед переговорами по Украине спокойная

АБУ-ДАБИ, 24 янв - РИА Новости. Обстановка в субботу на улицах Абу-Даби, где ожидается продолжение трехсторонней встречи по Украине, спокойная, особых мер безопасности не отмечается, передают корреспонденты РИА Новости.
На ключевых трассах эмиратской столицы перекрытий не наблюдается, трафик соответствует выходному дню.
Полиция присутствует лишь на обычных постах, дополнительных блокпостов нет. Обычные меры безопасности и у посольств, в том числе российского.
Жители и гости эмирата проводят выходной день на пляжах, хотя в воду заходят единицы на фоне температуры воздуха чуть выше 20 градусов.
В пятницу в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, на субботу запланировано их продолжение. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в группу включены представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
В ОАЭ проходят переговоры делегаций России, США и Украины, пишет Reuters
В миреРоссияАбу-ДабиУкраинаЮрий УшаковИгорь Костюков (Генштаб)Мирный план США по Украине
 
 
