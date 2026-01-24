В ОАЭ проходят переговоры делегаций России, США и Украины, пишет Reuters

По данным агентства, встреча началась после полудня в закрытом режиме. Пресс-конференции по ее итогам пока нет в планах, рассказал источник РИА Новости.

В ночь на пятницу Владимир Путин провел в Кремле переговоры с американской делегацией во главе с Уиткоффом. По ее итогам Россия и Соединенные Штаты решили провести первое заседание рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины.