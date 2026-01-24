Рейтинг@Mail.ru
В ОАЭ проходят переговоры делегаций России, США и Украины, пишет Reuters
12:37 24.01.2026 (обновлено: 16:06 24.01.2026)
В ОАЭ проходят переговоры делегаций России, США и Украины, пишет Reuters
В ОАЭ проходят переговоры делегаций России, США и Украины, пишет Reuters
В ОАЭ проходит второй раунд переговоров делегаций Москвы, Вашингтона и Киева по вопросам безопасности, передает Reuters. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T12:37:00+03:00
2026-01-24T16:06:00+03:00
в мире
Кадры с переговоров по Украине в Абу-Даби от эмиратского госагентства WAM
Кадры с переговоров по Украине в Абу-Даби появились на сайте эмиратского госагентства WAM. На кадрах справа от президента ОАЭ Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна сидит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, а слева - секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
В ОАЭ проходят переговоры делегаций России, США и Украины, пишет Reuters

Абу-Даби
Абу-Даби. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 24 янв — РИА Новости. В ОАЭ проходит второй раунд переговоров делегаций Москвы, Вашингтона и Киева по вопросам безопасности, передает Reuters.
По данным агентства, встреча началась после полудня в закрытом режиме. Пресс-конференции по ее итогам пока нет в планах, рассказал источник РИА Новости.
Здание МИД - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В МИД назвали главные аспекты в переговорах по Украине
Вчера, 10:03
Первый раунд переговоров прошел в пятницу. Как заявил NBC News чиновник из американской администрации, встреча была продуктивной. По словам Владимира Зеленского, обсуждались параметры завершения конфликта. Как пишет Associated Press, переговоры проходили в разных форматах, участники делились на группы, где затрагивались отдельные темы.

Российская рабочая группа по вопросам безопасности состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.

В ОАЭ также встретятся и руководители двусторонней группы по экономическим делам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы заблокированных в США российских активов.
В ночь на пятницу Владимир Путин провел в Кремле переговоры с американской делегацией во главе с Уиткоффом. По ее итогам Россия и Соединенные Штаты решили провести первое заседание рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Хребет ломается на глазах: Россия нащупала самое слабое место Украины
Вчера, 08:00
Как подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит.
Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что ВСУ должны выйти из Донбасса, — это важное условие Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Опыт Минска не забыт: Москва вынесла Киеву приговор
21 января, 08:00
 
РоссияАбу-ДабиОАЭИгорь Костюков (Генштаб)Владимир ЗеленскийКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВ миреСтив УиткоффВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
