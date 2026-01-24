В ОАЭ проходят переговоры делегаций России, США и Украины, пишет Reuters

АБУ-ДАБИ, 24 янв — РИА Новости. В ОАЭ проходит второй раунд переговоров делегаций Москвы, Вашингтона и Киева по вопросам безопасности, передает Reuters.
По данным агентства, встреча началась после полудня в закрытом режиме. Пресс-конференции по ее итогам пока нет в планах, рассказал источник РИА Новости.
Первый раунд переговоров прошел в пятницу. Как заявил NBC News чиновник из американской администрации, встреча была продуктивной. По словам Владимира Зеленского, обсуждались параметры завершения конфликта. Как пишет Associated Press, переговоры проходили в разных форматах, участники делились на группы, где затрагивались отдельные темы.
Российская рабочая группа по вопросам безопасности состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.
В ОАЭ также встретятся и руководители двусторонней группы по экономическим делам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы заблокированных в США российских активов.
В ночь на пятницу Владимир Путин провел в Кремле переговоры с американской делегацией во главе с Уиткоффом. По ее итогам Россия и Соединенные Штаты решили провести первое заседание рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины.
Как подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит.
Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что ВСУ должны выйти из Донбасса, — это важное условие Москвы.
