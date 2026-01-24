Делегация России покинула отель перед вторым днем переговоров в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ, 24 янв - РИА Новости. Российская делегация во главе с начальником Главного управления Генштаба ВС России Игорем Костюковым покинула гостиницу в столице ОАЭ перед вторым днем заседания трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, передает корреспондент РИА Новости.