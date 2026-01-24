https://ria.ru/20260124/peregovory-2070044636.html
Делегация России покинула отель перед вторым днем переговоров в Абу-Даби
Делегация России покинула отель перед вторым днем переговоров в Абу-Даби
специальная военная операция на украине
россия
абу-даби
украина
юрий ушаков
игорь костюков (генштаб)
россия
абу-даби
украина
