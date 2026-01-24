https://ria.ru/20260124/passazhiry-2070027781.html
Рейс Azur Air, незапланированно севший в Ланьчжоу, прибыл в Барнаул
Рейс Azur Air, незапланированно севший в Ланьчжоу, прибыл в Барнаул - РИА Новости, 24.01.2026
Рейс Azur Air, незапланированно севший в Ланьчжоу, прибыл в Барнаул
Пассажиры рейса авиакомпании Azur Air из Пхукета в Барнаул, совершившего незапланированную посадку в аэропорту Ланьчжоу в КНР, прибыли в аэропорт назначения на... РИА Новости, 24.01.2026
пхукет (остров)
барнаул
ланьчжоу
azur air
boeing 757
пхукет (остров)
барнаул
ланьчжоу
Пхукет (остров), Барнаул, Ланьчжоу, Azur Air, Boeing 757
Пассажиры рейса Azur Air, незапланированно севшего в Ланьчжоу, прибыли в Барнаул