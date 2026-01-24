Рейтинг@Mail.ru
Рейс Azur Air, незапланированно севший в Ланьчжоу, прибыл в Барнаул
08:27 24.01.2026
Рейс Azur Air, незапланированно севший в Ланьчжоу, прибыл в Барнаул
Рейс Azur Air, незапланированно севший в Ланьчжоу, прибыл в Барнаул - РИА Новости, 24.01.2026
Рейс Azur Air, незапланированно севший в Ланьчжоу, прибыл в Барнаул
Пассажиры рейса авиакомпании Azur Air из Пхукета в Барнаул, совершившего незапланированную посадку в аэропорту Ланьчжоу в КНР, прибыли в аэропорт назначения на... РИА Новости, 24.01.2026
Рейс Azur Air, незапланированно севший в Ланьчжоу, прибыл в Барнаул

Пассажиры рейса Azur Air, незапланированно севшего в Ланьчжоу, прибыли в Барнаул

CC BY 2.0 / Victor / Azur Air / Boeing 757-28AСамолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air
Самолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
CC BY 2.0 / Victor / Azur Air / Boeing 757-28A
Самолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пассажиры рейса авиакомпании Azur Air из Пхукета в Барнаул, совершившего незапланированную посадку в аэропорту Ланьчжоу в КНР, прибыли в аэропорт назначения на резервном самолете, выяснил корреспондент РИА Новости на основе онлайн-табло аэропорта.
«
"Ланьчжоу - прибыл", - говорится на онлайн-табло.
Самолет Boeing 757, выполняющий рейс Пхукет - Барнаул, после подачи аварийного сигнала совершил незапланированную посадку в аэропорту Ланьчжоу (Китай), посадка прошла благополучно. На борту было 238 пассажиров и семь членов экипажа, никто не пострадал. Рейс до пункта назначения выполнил резервный самолет.
