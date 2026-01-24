Глава МИД Нидерландов объяснил приостановку полетов KLM на Ближнем Востоке

ГААГА, 24 янв - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил считает, что приостановка полетов KLM над рядом стран Ближнего Востока могла быть вызвана наращиванием войск в регионе и непредсказуемостью США.
Ранее нидерландская авиакомпания KLM решила приостановить полеты над Ираном, Ираком, Израилем и рядом стран Персидского залива из-за напряженности в регионе.
"Я не могу подтвердить, что именно является причиной... Но ситуация неспокойная. Происходит наращивание военной силы. Если бы американцы что-то предприняли, они не обязательно стали бы информировать других заранее… KLM проводит в этом смысле оценку рисков", - сказал министр в эмире телеканала NPO 2, комментируя решение авиакомпании.
По его словам, если KLM считает исходя из своих данных, что в эти выходные что-то может произойти, такая мера предосторожности является логичной.
При этом ван Вил добавил, что посольство Нидерландов в Тегеране продолжает работать.