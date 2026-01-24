Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Нидерландов объяснил приостановку полетов KLM на Ближнем Востоке
00:37 24.01.2026 (обновлено: 00:38 24.01.2026)
Глава МИД Нидерландов объяснил приостановку полетов KLM на Ближнем Востоке
Глава МИД Нидерландов объяснил приостановку полетов KLM на Ближнем Востоке

Ван Вил объяснил приостановку полетов KLM на Ближнем Востоке наращиванием войск

© AP Photo / Remy de la MauviniereСамолеты компаний Air France и KLM Royal Dutch
Самолеты компаний Air France и KLM Royal Dutch - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Remy de la Mauviniere
Самолеты компаний Air France и KLM Royal Dutch. Архивное фото
ГААГА, 24 янв - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил считает, что приостановка полетов KLM над рядом стран Ближнего Востока могла быть вызвана наращиванием войск в регионе и непредсказуемостью США.
Ранее нидерландская авиакомпания KLM решила приостановить полеты над Ираном, Ираком, Израилем и рядом стран Персидского залива из-за напряженности в регионе.
Авианосная ударная группа Abraham Lincoln - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Ударная авианосная группа США скоро прибудет на Ближний Восток, пишут СМИ
Вчера, 07:33
"Я не могу подтвердить, что именно является причиной... Но ситуация неспокойная. Происходит наращивание военной силы. Если бы американцы что-то предприняли, они не обязательно стали бы информировать других заранее… KLM проводит в этом смысле оценку рисков", - сказал министр в эмире телеканала NPO 2, комментируя решение авиакомпании.
По его словам, если KLM считает исходя из своих данных, что в эти выходные что-то может произойти, такая мера предосторожности является логичной.
При этом ван Вил добавил, что посольство Нидерландов в Тегеране продолжает работать.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Корабли ВМС США на всякий случай движутся в сторону Ирана, заявил Трамп
Вчера, 01:07
 
