МВД назвало регионы с самым высоким уровнем смертности в ДТП в 2025 году

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Самый высокий уровень погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в 2025 году зафиксирован в Туве, на Алтае и в Орловской области, следует из статистических данных МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Так, за 2025 год на территории всей России в ДТП погибло более 13,9 тысячи человек, что в пересчете на 100 тысяч населения составляет 9,5 погибших граждан.
В Туве этот показатель составляет 32,7 человека на 100 тысяч населения, что в 3,3 раза выше общероссийского уровня. На Алтае, в Орловской области и Еврейской автономной области этот показатель немного ниже - 22 погибших, 20,1 и 20,07 человека на 100 тысяч жителей соответственно.
При этом, согласно данным, меньше всего граждан погибло в ДТП в Москве, где значение показателя на 100 тысяч жителей составляет 2,2 погибших, что ниже общероссийского на 7,3 человека. Также в перечень регионов и городов, где зафиксировано меньше всего погибших, вошли Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург, где показатели составляют 2,3 и 2,6 человек также на 100 тысяч жителей.