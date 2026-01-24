МВД назвало регионы с самым высоким уровнем смертности в ДТП в 2025 году

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Самый высокий уровень погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в 2025 году зафиксирован в Туве, на Алтае и в Орловской области, следует из статистических данных МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.