МВД назвало регионы с самым высоким уровнем смертности в ДТП в 2025 году - 24.01.2026
02:21 24.01.2026 (обновлено: 03:52 24.01.2026)
МВД назвало регионы с самым высоким уровнем смертности в ДТП в 2025 году
общество
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Автомобиль полиции. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Самый высокий уровень погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в 2025 году зафиксирован в Туве, на Алтае и в Орловской области, следует из статистических данных МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Так, за 2025 год на территории всей России в ДТП погибло более 13,9 тысячи человек, что в пересчете на 100 тысяч населения составляет 9,5 погибших граждан.
Полиция в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Названы российские регионы с наименьшим числом пострадавших в ДТП
21 января, 03:34
В Туве этот показатель составляет 32,7 человека на 100 тысяч населения, что в 3,3 раза выше общероссийского уровня. На Алтае, в Орловской области и Еврейской автономной области этот показатель немного ниже - 22 погибших, 20,1 и 20,07 человека на 100 тысяч жителей соответственно.
При этом, согласно данным, меньше всего граждан погибло в ДТП в Москве, где значение показателя на 100 тысяч жителей составляет 2,2 погибших, что ниже общероссийского на 7,3 человека. Также в перечень регионов и городов, где зафиксировано меньше всего погибших, вошли Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург, где показатели составляют 2,3 и 2,6 человек также на 100 тысяч жителей.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Количество ДТП с пострадавшими в России сократилось до минимума с 2022 года
17 января, 11:13
 
Россия, Республика Алтай, Орловская область, Общество
 
 
