Загадка плато Наска: новые находки в телах "инопланетных" мумий
24.01.2026
Загадка плато Наска: новые находки в телах "инопланетных" мумий
Загадка плато Наска: новые находки в телах "инопланетных" мумий
Загадка плато Наска: новые находки в телах "инопланетных" мумий

Мумия, представленная в Мексике уфологом Хайме Мауссаном. Кадр видео
Мумия, представленная в Мексике уфологом Хайме Мауссаном. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Мумия, представленная в Мексике уфологом Хайме Мауссаном. Кадр видео
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Сенсация, которая несколько лет будоражит умы любителей паранормального и вызывает скепсис в научной среде, получила новое развитие. Речь идет о так называемых трехпалых мумиях из пустыни Наска — загадочных останках, обнаруженных в Перу. Некоторые считают их свидетельством визита инопланетян на Землю.
Что нового выяснили ученые? Разрушили ли они красивую легенду о внеземной жизни, или укрепили веру в нее?

Спектакль в конгрессе и "беременный" инопланетянин

История получила широкую огласку осенью 2023 года, когда известный мексиканский уфолог Хайме Мауссан предстал перед комиссией мексиканского конгресса. Под присягой он представил два ящика с мумифицированными телами существ небольшого роста с вытянутыми черепами, лишенными зубов и, что самое примечательное, с трехпалыми конечностями.
© AP Photo / Marco UgarteКонгрессмен Серхио Гутьеррес Луна и журналист-уфолог Хайме Мауссан в палате депутатов в Мехико
Конгрессмен Серхио Гутьеррес Луна и журналист-уфолог Хайме Мауссан в Палате депутатов в Мехико - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Marco Ugarte
Конгрессмен Серхио Гутьеррес Луна и журналист-уфолог Хайме Мауссан в палате депутатов в Мехико
"Эти образцы не являются частью нашей, земной эволюции. <...> Они были найдены в диатомовых водорослях и окаменели", — заявил тогда Мауссан, позже сделав оговорку, что не знает точно, инопланетяне ли это. Но добавил: уверен, что они "должны переписать историю".
Спустя семь месяцев, в апреле 2024 года, Мауссан организовал новую пресс-конференцию, где представил еще один экземпляр по имени Монтсеррат. На этот раз существо, по словам уфолога, оказалось "беременным", а будущего детеныша назвали Рафаэлем.
© Фото : Jois MantillaМумия Монтсеррат
Мумия Монтсеррат - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Jois Mantilla
Мумия Монтсеррат

Клей, бумага и кости животных

Научное сообщество в своем большинстве отнеслось к находкам крайне осторожно, а многие эксперты и вовсе заявили о грубой подделке. Гвидо Ломбарди, профессор судебно-медицинской экспертизы Перуанского университета Каэтано Эредиа, прямо утверждал, что "предполагаемая кожа состояла из смеси клея, растительных волокон, бумажной массы и резины": "Кости, на которые их натягивали, принадлежали животным".
Схожую точку зрения высказал российский антрополог Станислав Дробышевский. По его мнению, "фигурки изготовлены из фрагментов костей": "Черепа принадлежат каким-то небольшим млекопитающим. <...> Скелеты абсолютно нефункциональны".
© Пресс-служба НовГУЧереп собаки, найденный на Троицком раскопе
Череп собаки, найденный на Троицком раскопе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Пресс-служба НовГУ
Череп собаки, найденный на Троицком раскопе
Таким образом, версии об искусной фабрикации для сенсации или, возможно, о древних ритуальных объектах выглядели для многих более правдоподобными, чем гипотеза о пришельцах.

Загадочные импланты

Исследования продолжились, и в конце января 2026 года в СМИ появились новые данные. Сообщалось, что в теле одной из мумий был обнаружен странный имплант — пластина из сложного металлического сплава. Судмедэксперт, бывший директор медицинского департамента ВМС Мексики Хосе Зальсе Бенитес в интервью Daily Mail заявил:
"Это очень сложный металлический сплав. Он требует специальных знаний и техники, чтобы получить его такого качества и чистоты".
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлюминиевые слитки в Институте цветных металлов и материаловедения Сибирского федерального университета
Алюминиевые слитки используемые для установки полунепрерывного литья алюминиевых сплавов в институте цветных металлов и материаловедения Сибирского федерального университета - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Алюминиевые слитки в Институте цветных металлов и материаловедения Сибирского федерального университета
В состав, по его словам, входили серебро, олово, медь, алюминий, кадмий и осмий.
Судмедэксперт особенно подчеркнул, что сканирование "беременной" мумии выявило внутри неповрежденный плод с аналогичными характеристиками, что, по его мнению, является доказательством подлинности.

Главный аргумент рассыпался

Казалось бы, противоречие между мнениями ученых достигло тупика. Но наиболее вероятный и научно обоснованный ответ, похоже, пришел из области генетики. Специалист по биоинформатике Алайна Харди, изучив доступные образцы ДНК, обнаружила ключевую мутацию в гене Gli3. Эта мутация связана с врожденными деформациями развития конечностей.
© AP Photo / Marco UgarteЭкран, на котором мексиканский журналист-уфолог Хайме Мауссан демонстрирует представителей нечеловеческой расы, в палате депутатов в Мехико
Экран, на котором мексиканский журналист-уфолог Хайме Мауссан демонстрирует представителей нечеловеческой расы, в Палате депутатов в Мехико - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Marco Ugarte
Экран, на котором мексиканский журналист-уфолог Хайме Мауссан демонстрирует представителей нечеловеческой расы, в палате депутатов в Мехико
Оказалось, что строение ладоней и стоп мумий соответствует не полидактилии (лишним пальцам), а эктродактилии, также известной как синдром клешни или синдром страусиной стопы. При этой патологии отсутствует один или несколько центральных пальцев, из-за чего кисть может приобретать характерный разделенный, "клешнеобразный" вид. Подобные аномалии, хотя и редко, встречаются у людей и в современном мире, например, в некоторых популяциях Зимбабве.
По словам исследователей, подобные мутации могли закрепиться в небольшой изолированной популяции древних жителей Перу. Это делает находку не доказательством контактов с НЛО, а ценным и необычным свидетельством генетического разнообразия в прошлом.
© AP Photo / Eduardo VerdugoАктеры у пирамиды Солнца на месте археологических раскопок Теотиуакана
Актеры у Пирамиды Солнца на месте археологических раскопок Теотиуакана - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Eduardo Verdugo
Актеры у пирамиды Солнца на месте археологических раскопок Теотиуакана
 
 
 
