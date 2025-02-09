https://ria.ru/20250209/mumiya-1998019133.html

Беременная "мумия инопланетянина" из Перу всполошила ученых

Беременная "мумия инопланетянина" из Перу всполошила ученых - РИА Новости, 09.02.2025

Беременная "мумия инопланетянина" из Перу всполошила ученых

Загадочные мумии из Перу опять привлекли внимание мировых СМИ и оказались в центре грандиозного скандала. СМИ опубликовали мнение эксперта, в свое время... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T09:30:00+03:00

2025-02-09T09:30:00+03:00

2025-02-09T09:30:00+03:00

перу

мексика

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Загадочные мумии из Перу опять привлекли внимание мировых СМИ и оказались в центре грандиозного скандала. СМИ опубликовали мнение эксперта, в свое время руководившего медицинским отделом мексиканских ВМС Хосе Залсе. Его заявление ошеломило всех.Сказал под присягойОсенью 2023-го перед ошарашенными мексиканскими конгрессменами представили два деревянных ящика со стеклянной крышкой. Внутри ящиков находились мумифицированные тела существ явно не с нашей планеты, маленького роста, с вытянутыми головами, без зубов, с трехпалыми конечностями, они сильно походили на инопланетян из фильмов.Образцы привез уфолог Хайме Мауссан, с его слов, мумии были найдены недалеко от плато Наска и им более тысячи лет."Эти образцы не являются частью нашей земной эволюции [...] Это не те существа, которые были найдены после крушения НЛО. Они были найдены в диатомовых [водорослях] и позже окаменели", - приводит его слова Daily Mail.Это он заявил парламентариям под присягой. Но потом добавил: "Не знаем, инопланетяне они или нет, но они были разумными и жили с нами. Они должны переписать историю".А через семь месяце в апреле 2024 года. Хайме Мауссан представил на пресс-конференции новый "внеземной" образец с поэтичным именем "Монтсеррат", которая к тому же оказалась "беременной". Инопланетянин, по словам уфолога, ожидал рождения трёхпалого плода, которого Мауссан ласково назвал Рафаэлем.Что показала экспертизаИ вот здесь всё очень неоднозначно. В научных кругах преобладает мнение, что перед нами искусная подделка.На этом настаивает, в частности, Гвидо Ломбарди, профессор судебно-медицинской экспертизы Перуанского университета Каэтано Эредиа."Предполагаемая кожа состояла из смеси клея, растительных волокон, бумажной массы и резины. Кости, на которые их натягивали, принадлежали животным", — утверждает эксперт.Схожее мнение высказал тогда Станислав Дробышевский, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова. "Фигурки изготовлены из фрагментов костей. Черепа принадлежат каким-то небольшим млекопитающим, поперечные "ребра" составлены из трубчатых костей птиц. Вместо плечевых костей — бедренные с подтесанными нижними концами, вместо предплечий — плечевые кости, вместо бедренных — большие берцовые"."Скелеты", по мнению антрополога, абсолютно нефункциональны. Словом, это не мумии, а грубые подделки.С выводами, однако не согласен ни сам уфолог Хайме Мауссан, ни ряд экспертов, которых он сам привлекал для экспертизы.Мнение главврача ВМСВ конце января 2025 года Daily Mail опубликовало мнение Доктора Хосе Зальсе, бывшего директора медицинского департамента ВМС Мексики, более шести лет изучавшего 21 образец "инопланетных мумий". После многочисленных анализов Хосе Залсе под присягой подтвердил, что мумии настоящие.Особое внимание уделялось "беременной" мумии, ее недавнее сканирование показало, что внутри нее был неповреждённый плод с теми же физическими характеристиками, что и у остальных экземпляров. Это и есть доказательство подлинности.Как заявляет Доктор Хосе Зальсе, он и его команда проводили рентгенографию, компьютерную томографию с 3D-реконструкцией, флюорографию, анализ ДНК, судебно-медицинскую экспертизу. И ответ, по его мнению, однозначен."Исследования со 100-процентной уверенностью подтверждают их органическую, биофункциональную и анатомическую подлинность", — сказал доктор Залсе в интервью Daily Mail.Похоже, стоит запастись попкорном и посмотреть, как столь сенсационное заявление скажут другие специалисты. Возможно, мы скоро узнаем, что нам показывают: документальный фильм о большом открытии или научно-фантастический водевиль со скудным бюджетом.

перу

мексика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

перу, мексика