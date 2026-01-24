https://ria.ru/20260124/moskvich-2070076158.html
В Ленинградской области задержали москвича, укусившего бывшую подругу
В Ленинградской области задержали москвича, укусившего бывшую подругу - РИА Новости, 24.01.2026
В Ленинградской области задержали москвича, укусившего бывшую подругу
Полиция задержала москвича, который в первый день нового года отобрал ключи от иномарки у своей бывшей подруги в Ленинградской области, предварительно укусив её РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T16:02:00+03:00
2026-01-24T16:02:00+03:00
2026-01-24T16:02:00+03:00
происшествия
ленинградская область
россия
тосненский район
opel astra
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_3ba4483cf02ad38122dd2abb7ce90e3a.jpg
https://ria.ru/20260124/peterburg-2070061695.html
https://ria.ru/20260113/peterburg-2067530135.html
ленинградская область
россия
тосненский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_0a2126414373110e00a99cfe7f49698a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, россия, тосненский район, opel astra
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Тосненский район, Opel Astra
В Ленинградской области задержали москвича, укусившего бывшую подругу
В Тосно задержали укусившего бывшую подругу и уехавшего на ее авто москвича