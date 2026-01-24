Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области задержали москвича, укусившего бывшую подругу - РИА Новости, 24.01.2026
16:02 24.01.2026
В Ленинградской области задержали москвича, укусившего бывшую подругу
В Ленинградской области задержали москвича, укусившего бывшую подругу
происшествия, ленинградская область, россия, тосненский район, opel astra
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Тосненский район, Opel Astra
В Ленинградской области задержали москвича, укусившего бывшую подругу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Полиция задержала москвича, который в первый день нового года отобрал ключи от иномарки у своей бывшей подруги в Ленинградской области, предварительно укусив её за щеку, а затем уехал на автомобиле женщины, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается в релизе, 1 января в полицию Тосненского района Ленинградской области обратилась местная жительница, которая рассказала, что в парадной её дома в Тосно бывший сожитель "накинулся на нее, укусил за щеку, отобрал мобильный телефон, ключи от автомобиля Opel Astra и на ее же автомобиле скрылся".
В Петербурге задержали подростка, собиравшегося поджечь машины полиции
Вчера, 13:31
Уголовное дело было возбуждено по статье о грабеже (часть 2 статьи 161 УК РФ).
"Двадцать третьего января ... в ходе рабочей командировки в Москву по подозрению в нападении задержан неработающий 28-летний москвич", - говорится в сообщении.
Отмечается, что похищенное изъято.
В Петербурге задержали подозреваемого в заселении в хостел 1742 мигрантов
13 января, 10:06
 
