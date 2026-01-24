Рейтинг@Mail.ru
Фетисов назвал запрет россиянам участвовать в церемонии открытия ОИ позором
12:40 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/moknuvshij-2070056223.html
Фетисов назвал запрет россиянам участвовать в церемонии открытия ОИ позором
Фетисов назвал запрет россиянам участвовать в церемонии открытия ОИ позором - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Фетисов назвал запрет россиянам участвовать в церемонии открытия ОИ позором
Запрет российским атлетам участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Милане является очередным позорищем, Международный олимпийский комитет (МОК)... РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-24T12:40:00+03:00
2026-01-24T12:40:00+03:00
РИА Новости Спорт
2026
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
спорт, вячеслав фетисов, международный олимпийский комитет (мок), госдума рф
Спорт, Вячеслав Фетисов, Международный олимпийский комитет (МОК), Госдума РФ
Фетисов назвал запрет россиянам участвовать в церемонии открытия ОИ позором

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вячеслав Фетисов. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Запрет российским атлетам участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Милане является очередным позорищем, Международный олимпийский комитет (МОК) постоянно ищет моменты, чтобы поиздеваться над российскими атлетами, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.
Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что нейтральные атлеты не примут участия в церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года.
"Не понимаю, почему наших спортсменов не пустили. Из соображений безопасности? Наши ребята и так без флага, гимна, без опознавательных факторов. Может, их и в олимпийскую деревню не пустят жить? Будут привозить с особых мест прям на площадку. Я не понимаю этого. Привезли в непонятном статусе. За команду беженцев никто не волнуется? Они будут принимать участие в церемонии? Очередное позорище. Постоянно ищут всякие моменты, чтобы поиздеваться над нашими спортсменами", - сказал Фетисов.
Церемония открытия Олимпиады пройдет 6 февраля. Российские спортсмены будут выступать на Играх в нейтральном статусе.
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Фетисов отказался смотреть Олимпиаду-2026
Спорт Вячеслав Фетисов Международный олимпийский комитет (МОК) Госдума РФ
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
