Фетисов назвал запрет россиянам участвовать в церемонии открытия ОИ позором
Фетисов назвал запрет россиянам участвовать в церемонии открытия ОИ позором
2026-01-24T12:40:00+03:00
спорт
вячеслав фетисов
международный олимпийский комитет (мок)
госдума рф
спорт, вячеслав фетисов, международный олимпийский комитет (мок), госдума рф
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Запрет российским атлетам участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Милане является очередным позорищем, Международный олимпийский комитет (МОК) постоянно ищет моменты, чтобы поиздеваться над российскими атлетами, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.
Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что нейтральные атлеты не примут участия в церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года.
«
"Не понимаю, почему наших спортсменов не пустили. Из соображений безопасности? Наши ребята и так без флага, гимна, без опознавательных факторов. Может, их и в олимпийскую деревню не пустят жить? Будут привозить с особых мест прям на площадку. Я не понимаю этого. Привезли в непонятном статусе. За команду беженцев никто не волнуется? Они будут принимать участие в церемонии? Очередное позорище. Постоянно ищут всякие моменты, чтобы поиздеваться над нашими спортсменами", - сказал Фетисов
.
Церемония открытия Олимпиады пройдет 6 февраля. Российские спортсмены будут выступать на Играх в нейтральном статусе.