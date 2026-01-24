Рейтинг@Mail.ru
21:59 24.01.2026
Минпросвещения сообщило подробности блокировки домашних заданий в интернете
Минпросвещения сообщило подробности блокировки домашних заданий в интернете
Минпросвещения сообщило подробности блокировки домашних заданий в интернете

Минпросвещения: запрет готовых домашних заданий в Сети носит адресный характер

Ученик во время электронного урока в московской школе. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Блокировка готовых домашних заданий в интернете будет носить адресный характер, полного запрета любых вспомогательных материалов не предполагается, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.
Ведомство подготовило законопроект по блокировке в интернете готовых домашних заданий из учебников и пособий.
"Предлагаемые ограничения носят адресный характер. Они не предполагают полного запрета любых вспомогательных материалов. Официальные данные из учебников и их электронных версий, а также задания и решения, опубликованные самими организаторами ВсОШ (Всероссийской олимпиады школьников - ред.), будут разрешены к размещению", - говорится в сообщении.
Учащийся принимает участие в сдаче ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Работы школьников, которые публикуют задания ЕГЭ в интернете, аннулируют
3 июня 2025, 16:57
 
