"Манчестер Сити" обыграл "Вулверхэмптон" в матче АПЛ
"Манчестер Сити" обыграл "Вулверхэмптон" в матче АПЛ - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
"Манчестер Сити" обыграл "Вулверхэмптон" в матче АПЛ
"Манчестер Сити" обыграл "Вулверхэмптон" в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.
2026-01-24T20:07:00+03:00
2026-01-24T20:07:00+03:00
2026-01-25T01:23:00+03:00
футбол
спорт
англия
манчестер
хосеп гвардиола
английская премьер-лига (апл)
омар мармуш
манчестер сити
англия
манчестер
спорт, англия, манчестер, хосеп гвардиола, английская премьер-лига (апл), омар мармуш, манчестер сити, вулверхэмптон, тоттенхэм хотспур
Футбол, Спорт, Англия, Манчестер, Хосеп Гвардиола, Английская премьер-лига (АПЛ), Омар Мармуш, Манчестер Сити, Вулверхэмптон, Тоттенхэм Хотспур
"Манчестер Сити" обыграл "Вулверхэмптон" в матче АПЛ
Гол Семеньо принес "Манчестер Сити" победу над "Вулверхэмптоном" в матче АПЛ