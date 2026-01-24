Рейтинг@Mail.ru
"Манчестер Сити" обыграл "Вулверхэмптон" в матче АПЛ
Футбол
 
20:07 24.01.2026 (обновлено: 01:23 25.01.2026)
"Манчестер Сити" обыграл "Вулверхэмптон" в матче АПЛ
"Манчестер Сити" обыграл "Вулверхэмптон" в матче АПЛ
спорт, англия, манчестер, хосеп гвардиола, английская премьер-лига (апл), омар мармуш, манчестер сити, вулверхэмптон, тоттенхэм хотспур
Футбол, Спорт, Англия, Манчестер, Хосеп Гвардиола, Английская премьер-лига (АПЛ), Омар Мармуш, Манчестер Сити, Вулверхэмптон, Тоттенхэм Хотспур
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. "Манчестер Сити" обыграл "Вулверхэмптон" в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Манчестере завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Мячи забили Омар Мармуш (6-я минута) и Антуан Семеньо (45+2). Египтянин забил первый гол за "горожан" в текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ), а ганец впервые отличился в составе клуба в чемпионате страны.
"Манчестер Сити" прервал четырехматчевую серию без побед в АПЛ (3 ничьи, 1 поражение) и, набрав 46 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Команда Хосепа Гвардиолы отстает от лидирующего с матчем в запасе "Арсенала" на четыре очка. "Вулверхэмптон" с восемью баллами занимает последнее, 20-е место.
В следующем туре "Манчестер Сити" 1 февраля сыграет в гостях с "Тоттенхэмом". "Вулверхэмптон" днем ранее примет "Борнмут".
В других матчах игрового дня "Фулхэм" на своем поле одержал победу над "Брайтоном" (2:1), а "Тоттенхэм" в гостях сыграл вничью с "Бёрнли" - 2:2.
Футболист Брайтона Хараламбос Костулас забивает гол через себя в матче АПЛ против Борнмута - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Брайтон" благодаря голу Костуласа через себя избежал поражения в матче АПЛ
20 января, 01:14
 
ФутболСпортАнглияМанчестерХосеп ГвардиолаАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Омар МармушМанчестер СитиВулверхэмптонТоттенхэм Хотспур
 
