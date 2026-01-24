Когда в Париже у президента Франции не получилось поужинать с "другом Дональдом" — тот публично это приглашение растер в труху, — хозяин Елисейского дворца, унимая полыхающую унизительную обиду, отправил в международные воды Средиземного моря группу захвата, чтобы взять на абордаж танкер. Который, как сообщает не вылезающий из соцсетей и чатов Макрон, следовал "под фальшивым флагом". И вообще, шел из "Мурманска". Почему флаг "фальшивый", что такого в порту Мурманск, что это немедленно вызывает приступ воинственности у парижских, естественно, не говорилось.

Общественности предложили доверять макроновским словам и воспринять пиратство под французским триколором не как злостное нарушение всех морских конвенций, а как строгое следование русофобской санкционной политике. Во исполнение, как говорится, воли пославшей Макрона фон дер Ляйен.

Париж, ЕС , попавший со своим политическим и экономическим украинством даже не между американской наковальней и русским молотом, а в натуральный ощип, сегодня из последних сил тщится доказать недоказуемое и защитить незащищаемое. И скрыть простенький факт: все четыре года, когда Брюссель Берлин , объединяя усилия, пытались уничтожить нас, они уничтожали себя.

Тотальную войну (забыв, что это выражение из глоссария Геббельса) Франция объявила нам в день начала СВО. Тогда эта позиция выглядела идиотской — если говорить мягко и если учитывать всю многовековую историю наших отношений. Тысячелетие вместе и все события, его наполнившие, теми, кто восседал вокруг Макрона, было отменено.

Французская политическая культура такова, что вся внешняя политика, вне зависимости, за окном монархия или республика — всегда отражение воли исключительно первого лица. Скажем открыто — все волны русофобии инициировалась исключительно хозяином Елисейского дворца.

На наше поражение в противостоянии с Европой Макрон поставил собственную экономику, политическую стабильность, благополучие своих избирателей. Решив фактически воевать с нами до последнего француза и до последнего евро в дырявой республиканской казне. Все, что только во Франции и у Франции было из денег и имущества, ее президент швырнул на геополитический ломберный столик, где делают ставки, играя в карты. Он не постеснялся даже торгануть мессой в Нотр-Даме, чтобы использовать это событие в качестве предлога для знакомства его протеже Зеленского с тогда еще новоизбранным президентом Трампом.

Спустя год Трамп над Макроном не просто подшучивает. Он его изничтожает в публичном поле. И делает это виртуозно. Как бы невзначай. В полкасания. И всегда отвечая, а не зачиная. Макрон, решивший, что воевать с нами нужно не только до последней стадии французского обнищания, но и до полной потери приличия, выкладывает в Сеть видео своего телефонного разговора с Трампом. Там на самом деле вся сущностная гниль еэсовской политики. Кумовство. Желание потрафить Киеву . И одновременно потешить свое самолюбие. Как он — да с самим Трампом. Да на дружеской ноге.

Где-то мы это слышали и об этом читали. Иван Александрович Хлестаков. Из Петербурга . Помните? Ну так вот — явление политического фанфарона французского извода по фамилии Макрон и есть новый Хлестаков. Кого брюссельские, берлинские и лондонские ляпкины-тяпкины, а также общеевропейские смотрители богоугодных заведений земляники принимают за влиятельного человека.

На самом же деле Макрон, нарядившийся в темные очки французского производства (в позолоченной оправе, произведенные фирмой "Мезон Анри Жюльен") обладает сегодня, в момент, когда дискуссии об урегулировании кризиса в Донбассе могут войти в эндшпиль, примерно тем же политическим весом и влиятельностью, что имелись у знаменитого гоголевского персонажа.

То же самое касается всего еэсовского политикума. Снизу доверху и справа налево. Стремясь удружить и услужить на западе американцам, а на востоке украинцам, поссорившись с нами по собственной инициативе, решив, что политика исчерпывается бесконечными "пятиминутками русофобии" при каждом удобном случае, они проиграли. И даже не столько нам.

Мы отлично знали, что осчастливить против воли невозможно. Ни страны. Ни народы.

Парижские, берлинские, лондонские — и до кучи брюссельские — проиграли тем, под кого стремились подладиться и подстроиться. Европа оказалась для Штатов сегодня абсолютно ненужным чемоданом. Без ручки. Без экономики. Без денег. Без промышленности.

И если Трамп поставил на место Макрона, то глава американского Минэкономики Говард Лютник сказал это всем европейцам. И европейкам. Им стало до того обидно, что президентка Евроцентробанка выскочила во время выступления Лютника из зала.

Фон дер Ляйен и Макрон тоже вылетели. Срочно покинув давосский ВЭФ, чтобы только не столкнуться с "другом Дональдом". Даже они поняли, что не только погорели на Украине , но и проиграли. И не России . А Америке