Пеклецова выиграла гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России
Лыжные гонки
 
11:47 24.01.2026
Пеклецова выиграла гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России
Пеклецова выиграла гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России
Лыжница Алина Пеклецова стала победительницей гонки с раздельным стартом классическим стилем в рамках седьмого этапа сезона-2025/26 Кубка России, проходящего в... РИА Новости Спорт, 24.01.2026
лыжные гонки
спорт
россия
республика коми
кубок россии по лыжным гонкам
россия
республика коми
Новости
спорт, россия, республика коми, кубок россии по лыжным гонкам
Лыжные гонки, Спорт, Россия, Республика Коми, Кубок России по лыжным гонкам
Пеклецова выиграла гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России

Пеклецова выиграла гонку с раздельным стартом классическим стилем на этапе КР

Российская лыжница Алина Пеклецова
Российская лыжница Алина Пеклецова - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Российская лыжница Алина Пеклецова. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Лыжница Алина Пеклецова стала победительницей гонки с раздельным стартом классическим стилем в рамках седьмого этапа сезона-2025/26 Кубка России, проходящего в селе Выльгорт (Коми).
Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 31 минуту 29,8 секунды. Второе место заняла Елизавета Маслакова (отставание - 36,4), тройку лидеров замкнула Алена Баранова (+48,3).
Позднее в субботу пройдет гонка с раздельным стартом классическим стилем на 15 км у мужчин.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Большунов не смог выйти в полуфинал спринта на этапе Кубка России
23 января, 14:18
 
Лыжные гонки
 
