Пеклецова выиграла гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России
Пеклецова выиграла гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России
лыжные гонки
спорт
россия
республика коми
кубок россии по лыжным гонкам
россия
республика коми
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Лыжница Алина Пеклецова стала победительницей гонки с раздельным стартом классическим стилем в рамках седьмого этапа сезона-2025/26 Кубка России, проходящего в селе Выльгорт (Коми).
Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 31 минуту 29,8 секунды. Второе место заняла Елизавета Маслакова (отставание - 36,4), тройку лидеров замкнула Алена Баранова (+48,3).
Позднее в субботу пройдет гонка с раздельным стартом классическим стилем на 15 км у мужчин.