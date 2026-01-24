Рейтинг@Mail.ru
"Борнмут" в добавленное время вырвал победу у "Ливерпуля" в матче АПЛ
Футбол
 
22:44 24.01.2026 (обновлено: 01:22 25.01.2026)
"Борнмут" в добавленное время вырвал победу у "Ливерпуля" в матче АПЛ
"Ливерпуль" проиграл "Борнмуту" в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.
футбол
спорт
английская премьер-лига (апл)
эванилсон (1999)
вирджил ван дейк
доминик собослаи
борнмут
ливерпуль
"Борнмут" в добавленное время вырвал победу у "Ливерпуля" в матче АПЛ

"Ливерпуль" проиграл "Борнмуту" в АПЛ из-за пропущенного на 95-й минуте мяча

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. "Ливерпуль" проиграл "Борнмуту" в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Борнмуте завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Эванилсон (26-я минута), Алекс Хименес (33) и Амин Адли (90+5). У "Ливерпуля" отличились Вирджил ван Дейк (45) и Доминик Собослаи (80).
Английская премьер-лига (АПЛ)
24 января 2026 • начало в 20:30
Завершен
Борнмут
3 : 2
Ливерпуль
26‎’‎ • Эванилсон
(Алекс Скотт)
33‎’‎ • Алехандро Хименес
(Джеймс Хилл)
90‎’‎ • Амин Адли
45‎’‎ • Вирджил ван Дейк
(Доминик Собослаи)
80‎’‎ • Доминик Собослаи
(Мохамед Салах)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Ливерпуль" с 36 очками занимает четвертое место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда Арне Слота прервала серию из четырех ничьих в чемпионате страны. "Борнмут", набрав 30 баллов, поднялся на 13-ю позицию.
В следующем туре "Борнмут" сыграет с "Вулверхэмптоном" в гостях 31 января. В этот же день "Ливерпуль" примет "Ньюкасл".
Футбол Английская Премьер-лига Эванилсон (1999) Вирджил ван Дейк Доминик Собослаи Борнмут Ливерпуль
 
