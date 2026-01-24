https://ria.ru/20260124/lep-2070011321.html
Чибис сообщил о повреждении пяти опор ЛЭП в Мурманской области
Чибис сообщил о повреждении пяти опор ЛЭП в Мурманской области
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о повреждении пяти опор ЛЭП в регионе, но новые уже везут из Ленинградской области и Республики Карелия. РИА Новости, 24.01.2026
Чибис сообщил о повреждении пяти опор ЛЭП в Мурманской области
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил
о повреждении пяти опор ЛЭП в регионе, но новые уже везут из Ленинградской области и Республики Карелия.
В пятницу мэр Мурманска Иван Лебедев сообщил, что из-за скачка напряжения на фоне непогоды в городе частично отключился свет. Такая же ситуация возникла в Североморске. К отключениям привело образование льда и изморози на линиях электропередачи, пояснял Лебедев. Чибис позднее сообщал, что в области ввели режим повышенной готовности.
"По только что поступившей информации от "Россетей" по итогам обследования зафиксировано обрушение пяти опор. Организована доставка новых опор из Ленинградской области и Республики Карелия", - написал Чибис в Telegram-канале.
Он отметил, что работы по восстановлению электроснабжения продолжаются, причины произошедшего будут установлены в ходе следствия.