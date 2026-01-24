Рейтинг@Mail.ru
04:04 24.01.2026
Чибис сообщил о повреждении пяти опор ЛЭП в Мурманской области
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о повреждении пяти опор ЛЭП в регионе, но новые уже везут из Ленинградской области и Республики Карелия.
происшествия, ленинградская область, мурманская область, республика карелия, андрей чибис, россети
Происшествия, Ленинградская область, Мурманская область, Республика Карелия, Андрей Чибис, Россети
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о повреждении пяти опор ЛЭП в регионе, но новые уже везут из Ленинградской области и Республики Карелия.
В пятницу мэр Мурманска Иван Лебедев сообщил, что из-за скачка напряжения на фоне непогоды в городе частично отключился свет. Такая же ситуация возникла в Североморске. К отключениям привело образование льда и изморози на линиях электропередачи, пояснял Лебедев. Чибис позднее сообщал, что в области ввели режим повышенной готовности.
В Мурманской области ввели режим повышенной готовности
00:14
00:14
"По только что поступившей информации от "Россетей" по итогам обследования зафиксировано обрушение пяти опор. Организована доставка новых опор из Ленинградской области и Республики Карелия", - написал Чибис в Telegram-канале.
Он отметил, что работы по восстановлению электроснабжения продолжаются, причины произошедшего будут установлены в ходе следствия.
В Мурманской области завели дело после частичного отключения света
02:32
02:32
 
