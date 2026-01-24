Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки "Ленинградки" обыграли "Заречье-Одинцово" в матче Суперлиги
Волейбол
 
20:51 24.01.2026 (обновлено: 23:28 24.01.2026)
Волейболистки "Ленинградки" обыграли "Заречье-Одинцово" в матче Суперлиги
волейбол
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
ленинградка (санкт-петербург, ж)
заречье-одинцово (московская область, ж)
спорт, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), ленинградка (санкт-петербург, ж), заречье-одинцово (московская область, ж), протон
Волейбол, Спорт, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Ленинградка (Санкт-Петербург, ж), Заречье-Одинцово (Московская область, ж), Протон
Волейболистки "Ленинградки" обыграли "Заречье-Одинцово" в матче Суперлиги

Ленинградка" обыграла подмосковную команду "Заречье-Одинцово" в матче Суперлиги

© Фото : Пресс-служба ВК "Ленинградка"Волейболистки "Ленинградки"
Волейболистки Ленинградки - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : Пресс-служба ВК "Ленинградка"
Волейболистки "Ленинградки". Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. "Ленинградка" обыграла подмосковную команду "Заречье-Одинцово" в матче 19-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Встреча прошла в Одинцове и завершилась победой гостей со счетом 3-0 (25:21, 25:22, 25:23).
"Ленинградка" одержала 12-ю победу при шести поражениях и занимает пятое место в турнирной таблице Суперлиги. "Заречье-Одинцово" с 13 победами и шестью поражениями занимает третью позицию.
В следующем туре "Ленинградка" примет саратовский "Протон" 30 января, а "Заречье-Одинцово" в гостях сыграет с калининградским "Локомотивом" 1 февраля.

Результаты других матчей:

Ирина Кириллова - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Волейболистки "Динамо" обыграли "Динамо-Метар" в чемпионате России
23 января, 20:00
 
ВолейболСпортСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)Ленинградка (Санкт-Петербург, ж)Заречье-Одинцово (Московская область, ж)Протон
 
