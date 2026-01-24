https://ria.ru/20260124/leningradka-2070106879.html
Волейболистки "Ленинградки" обыграли "Заречье-Одинцово" в матче Суперлиги
Волейболистки "Ленинградки" обыграли "Заречье-Одинцово" в матче Суперлиги
"Ленинградка" обыграла подмосковную команду "Заречье-Одинцово" в матче 19-го тура женского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 24.01.2026
