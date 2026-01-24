Читать в

Хачанов проиграл в третьем раунде Australian Open

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов уступил итальянцу Лучано Дардери в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.

Посеянный под 22-м номером Дардери обыграл Хачанова (15-й номер посева) со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3, 6:4. Спортсмены провели на корте 3 часа 23 минуты.

В четвертом круге Дардери сыграет с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером (2) и американцем Элиотом Спиццирри.