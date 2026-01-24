Рейтинг@Mail.ru
Хачанов проиграл в третьем раунде Australian Open
Теннис
 
07:25 24.01.2026
Хачанов проиграл в третьем раунде Australian Open
Хачанов проиграл в третьем раунде Australian Open
Россиянин Карен Хачанов уступил итальянцу Лучано Дардери в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026
Хачанов проиграл в третьем раунде Australian Open

Российский теннисист Хачанов уступил в третьем круге Australian Open

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов уступил итальянцу Лучано Дардери в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Посеянный под 22-м номером Дардери обыграл Хачанова (15-й номер посева) со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3, 6:4. Спортсмены провели на корте 3 часа 23 минуты.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
24 января 2026 • начало в 02:45
Завершен
Карен Хачанов
1 : 36:76:33:64:6
Лучано Дардери
Календарь Турнирная таблица История встреч
В четвертом круге Дардери сыграет с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером (2) и американцем Элиотом Спиццирри.
В другом матче итальянец Лоренцо Музетти (5) обыграл чеха Томаша Махача со счетом 5:7, 6:4, 6:2, 5:7, 6:2 за 4 часа 27 минут.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Мирра Андреева повторила достижение Винус Уильямс на Australian Open
23 января, 16:46
 
