https://ria.ru/20260124/khachanov-2070023314.html
Хачанов проиграл в третьем раунде Australian Open
Хачанов проиграл в третьем раунде Australian Open - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Хачанов проиграл в третьем раунде Australian Open
Россиянин Карен Хачанов уступил итальянцу Лучано Дардери в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-24T07:25:00+03:00
2026-01-24T07:25:00+03:00
2026-01-24T07:25:00+03:00
теннис
спорт
карен хачанов
australian open
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876570658_431:267:2643:1511_1920x0_80_0_0_8297256e47796ece7b66af97de47027d.jpg
https://ria.ru/20260123/tennis-2069918208.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876570658_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_5d00bc97f51edc77e55175472aeb4c89.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, карен хачанов, australian open
Теннис, Спорт, Карен Хачанов, Australian Open
Хачанов проиграл в третьем раунде Australian Open
Российский теннисист Хачанов уступил в третьем круге Australian Open
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов уступил итальянцу Лучано Дардери в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Посеянный под 22-м номером Дардери обыграл Хачанова (15-й номер посева) со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3, 6:4. Спортсмены провели на корте 3 часа 23 минуты.
Australian Open ATP
24 января 2026 • начало в 02:45
Завершен
В четвертом круге Дардери сыграет с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером
(2) и американцем Элиотом Спиццирри.
В другом матче итальянец Лоренцо Музетти (5) обыграл чеха Томаша Махача со счетом 5:7, 6:4, 6:2, 5:7, 6:2 за 4 часа 27 минут.