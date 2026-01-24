https://ria.ru/20260124/ipoteka-2070021002.html
Названы регионы, где россияне лучше всего платят по ипотеке
Названы регионы, где россияне лучше всего платят по ипотеке - РИА Новости, 24.01.2026
Названы регионы, где россияне лучше всего платят по ипотеке
Жители Кузбасса, Ненецкого автономного округа и Архангельской области вошли в топ-3 самых ответственных ипотечных заемщиков, следует из анализа РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T06:42:00+03:00
2026-01-24T06:42:00+03:00
2026-01-24T17:32:00+03:00
ненецкий автономный округ
архангельская область
республика бурятия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929016251_0:132:3078:1863_1920x0_80_0_0_2c9bbc718a267405637927e65b2d3b30.jpg
https://ria.ru/20260117/rossija-2068473247.html
ненецкий автономный округ
архангельская область
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929016251_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_c5c81678141fa9d4c34dbeaf9b1dda58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ненецкий автономный округ, архангельская область, республика бурятия, экономика
Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Республика Бурятия, Экономика
Названы регионы, где россияне лучше всего платят по ипотеке
РИА Новости: Кузбасс возглавил рейтинг регионов, где хорошо платят по ипотеке