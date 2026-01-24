На острове Ява восемь человек погибли из-за схода оползня

Рейтинг@Mail.ru
14:55 24.01.2026 (обновлено: 15:17 24.01.2026)
Восемь человек погибли, еще 82 пропали в результате схода оползня на главном острове Индонезии Ява после проливных дождей, сообщает телеканал Kompas. РИА Новости, 24.01.2026
в мире, индонезия, ява (остров)
В мире, Индонезия, Ява (остров)
ДЖАКАРТА, 24 янв - РИА Новости. Восемь человек погибли, еще 82 пропали в результате схода оползня на главном острове Индонезии Ява после проливных дождей, сообщает телеканал Kompas.
По данным телеканала, оползень сошел ранним утром в субботу в деревне Пасир-Лангу (округ Западный Бандунг, провинция Западная Ява). Из-за многодневных ливней реки вышли из берегов, потоки воды и грязи обрушились на горные поселения, разрушив и завалив дома.
Последствия схода оползня в городе Себу на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
На Филиппинах из-за схода оползня погибли 35 человек
17 января, 17:26
"Спасатели ведут поиски 82 жителей, которых, предположительно, могло накрыть грязевыми массами и обломками. Еще 24 человека сумели спастись", - сообщил представитель Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии Абдул Мухари.
Отмечается, что тела восьми погибших были извлечены в наиболее пострадавшем населенном пункте Пасир-Кунинг.
Жителей, проживающих в радиусе 100 метров от зоны оползня, эвакуировали из-за риска новых обрушений.
Автомобиль скорой помощи в Пекине - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Оползень на юго-западе Китая накрыл более 40 человек
22 января 2024, 06:17
 
