https://ria.ru/20260124/indonezija-2070069631.html
На острове Ява восемь человек погибли из-за схода оползня
На острове Ява восемь человек погибли из-за схода оползня - РИА Новости, 24.01.2026
На острове Ява восемь человек погибли из-за схода оползня
Восемь человек погибли, еще 82 пропали в результате схода оползня на главном острове Индонезии Ява после проливных дождей, сообщает телеканал Kompas. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T14:55:00+03:00
2026-01-24T14:55:00+03:00
2026-01-24T15:17:00+03:00
в мире
индонезия
ява (остров)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070072021_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_806e5bdb52021305a1ed6c6e570ecc61.jpg
https://ria.ru/20260117/filippiny-2068522037.html
https://ria.ru/20240122/kitay-1922684382.html
индонезия
ява (остров)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070072021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_228ff74ba847444dcb1907acfa783325.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, ява (остров)
В мире, Индонезия, Ява (остров)
На острове Ява восемь человек погибли из-за схода оползня
В Индонезии из-за схода оползня погибли восемь человек, 82 числятся пропавшими
ДЖАКАРТА, 24 янв - РИА Новости.
Восемь человек погибли, еще 82 пропали в результате схода оползня на главном острове Индонезии Ява после проливных дождей, сообщает телеканал Kompas
.
По данным телеканала, оползень сошел ранним утром в субботу в деревне Пасир-Лангу (округ Западный Бандунг, провинция Западная Ява). Из-за многодневных ливней реки вышли из берегов, потоки воды и грязи обрушились на горные поселения, разрушив и завалив дома.
"Спасатели ведут поиски 82 жителей, которых, предположительно, могло накрыть грязевыми массами и обломками. Еще 24 человека сумели спастись", - сообщил представитель Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии
Абдул Мухари.
Отмечается, что тела восьми погибших были извлечены в наиболее пострадавшем населенном пункте Пасир-Кунинг.
Жителей, проживающих в радиусе 100 метров от зоны оползня, эвакуировали из-за риска новых обрушений.