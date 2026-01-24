На острове Ява восемь человек погибли из-за схода оползня

По данным телеканала, оползень сошел ранним утром в субботу в деревне Пасир-Лангу (округ Западный Бандунг, провинция Западная Ява). Из-за многодневных ливней реки вышли из берегов, потоки воды и грязи обрушились на горные поселения, разрушив и завалив дома.