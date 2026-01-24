СМИ: в Индии распространяется неизлечимый вирус, угрожающий эпидемией

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Власти Индии пытаются сдержать вспышку опасного вируса Нипах, пишет The Independent.
"Индия оперативно принимает меры по сдерживанию вспышки вируса Нипах в штате Западная Бенгалия на востоке страны после подтверждения пяти случаев заражения, в том числе среди врачей и медсестер", — говорится в публикации.
По данным издания, около ста человек поместили на домашний карантин, заболевшие проходят лечение в больницах в столице Калькутте. Известно об одном пациенте, который находится в критическом состоянии.
Вирус Нипах смертелен и на данный момент от него не существует лекарства. Всемирная организация здравоохранения считает его патогеном высокого риска. Его переносчиками могут быть летучие мыши, а также его можно получить через зараженные фрукты.
