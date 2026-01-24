СМИ: в Индии распространяется неизлечимый вирус, угрожающий эпидемией

По данным издания, около ста человек поместили на домашний карантин, заболевшие проходят лечение в больницах в столице Калькутте. Известно об одном пациенте, который находится в критическом состоянии.

Вирус Нипах смертелен и на данный момент от него не существует лекарства. Всемирная организация здравоохранения считает его патогеном высокого риска. Его переносчиками могут быть летучие мыши, а также его можно получить через зараженные фрукты.