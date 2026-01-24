Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Индии распространяется неизлечимый вирус, угрожающий эпидемией
21:47 24.01.2026 (обновлено: 21:58 24.01.2026)
СМИ: в Индии распространяется неизлечимый вирус, угрожающий эпидемией
СМИ: в Индии распространяется неизлечимый вирус, угрожающий эпидемией - РИА Новости, 24.01.2026
СМИ: в Индии распространяется неизлечимый вирус, угрожающий эпидемией
Власти Индии пытаются сдержать вспышку опасного вируса Нипах, пишет The Independent. РИА Новости, 24.01.2026
в мире, индия, западная бенгалия
В мире, Индия, Западная Бенгалия
Independent: в Индии пытаются сдержать вспышку опасного вируса Нипах

Independent: в Индии пытаются сдержать вспышку опасного вируса Нипах

© РИА Новости / Идрис Мухамед | Перейти в медиабанкМедицинские работники в одной из больниц Дели
Медицинские работники в одной из больниц Дели - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Идрис Мухамед
Перейти в медиабанк
Медицинские работники в одной из больниц Дели. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Власти Индии пытаются сдержать вспышку опасного вируса Нипах, пишет The Independent.
"Индия оперативно принимает меры по сдерживанию вспышки вируса Нипах в штате Западная Бенгалия на востоке страны после подтверждения пяти случаев заражения, в том числе среди врачей и медсестер", — говорится в публикации.
По данным издания, около ста человек поместили на домашний карантин, заболевшие проходят лечение в больницах в столице Калькутте. Известно об одном пациенте, который находится в критическом состоянии.
Вирус Нипах смертелен и на данный момент от него не существует лекарства. Всемирная организация здравоохранения считает его патогеном высокого риска. Его переносчиками могут быть летучие мыши, а также его можно получить через зараженные фрукты.
В миреИндияЗападная Бенгалия
 
 
