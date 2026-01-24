Суд арестовал имущество генерала Булгакова на 180 миллионов рублей

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Стоимость арестованного имущества бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, его близких и двух других фигурантов дела составляет более 180 миллионов рублей, о чем было заявлено в суде, передает корреспондент РИА Новости.

По делу о мошенничестве в СИЗО находятся Булгаков , гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев

"Имущество Булгакова, членов его семьи, Яковлева и Селезнева арестовано на общую сумму более 180 миллионов рублей", - заявил в суде один из участников процесса.

Как стало известно на заседании, речь, в частности, идет о квартире в Москве и доме в Подмосковье , которые принадлежат Булгакову и его родственникам.

Ранее стало известно, что расследование дела завершено, защита и обвиняемый ознакомились с его материалами, после чего оно было передано прокурору для утверждения.

Как сообщил РИА Новости источник, прокуратура вернула дело следователю для производства дополнительного расследования в связи с недостатками. В постановлении первый заместитель генпрокурора среди прочего указал на несостыковки с установлением ущерба по делу, также возникли вопросы к проведенной экспертизе, сообщал источник.

Бывший замминистра обороны Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ , был арестован в июле 2024 года.