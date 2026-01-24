Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал имущество генерала Булгакова на 180 миллионов рублей
05:34 24.01.2026
Суд арестовал имущество генерала Булгакова на 180 миллионов рублей
Суд арестовал имущество генерала Булгакова на 180 миллионов рублей
Дарья Буймова
Дарья Буймова
© РИА Новости / Олег Смыслов | Перейти в медиабанкЗаместитель Министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков
Заместитель Министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Стоимость арестованного имущества бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, его близких и двух других фигурантов дела составляет более 180 миллионов рублей, о чем было заявлено в суде, передает корреспондент РИА Новости.
По делу о мошенничестве в СИЗО находятся Булгаков, гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Суд обратил имущество экс-главы Ростовского облсуда в доход государства
22 января, 16:51
"Имущество Булгакова, членов его семьи, Яковлева и Селезнева арестовано на общую сумму более 180 миллионов рублей", - заявил в суде один из участников процесса.
Как стало известно на заседании, речь, в частности, идет о квартире в Москве и доме в Подмосковье, которые принадлежат Булгакову и его родственникам.
Ранее стало известно, что расследование дела завершено, защита и обвиняемый ознакомились с его материалами, после чего оно было передано прокурору для утверждения.
Как сообщил РИА Новости источник, прокуратура вернула дело следователю для производства дополнительного расследования в связи с недостатками. В постановлении первый заместитель генпрокурора среди прочего указал на несостыковки с установлением ущерба по делу, также возникли вопросы к проведенной экспертизе, сообщал источник.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Экс-замглавы ГУФСИН по Петербургу не оспорил изъятие имущества
21 января, 16:13
Бывший замминистра обороны Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле 2024 года.
Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Дело связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем освещения Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась почти на 50 миллионов рублей, установило следствие.
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Дело экс-замминистра обороны Булгакова находится в прокуратуре
10 января, 03:33
 
