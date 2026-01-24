Рейтинг@Mail.ru
21:46 24.01.2026
Роскомнадзор может получить полномочия для блокировки ГДЗ
Роскомнадзор может получить полномочия для блокировки ГДЗ
Роскомнадзор может получить полномочия для блокировки готовых домашних заданий в интернете, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ. РИА Новости, 24.01.2026
Новости
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Роскомнадзор может получить полномочия для блокировки ГДЗ

Роскомнадзор может получить полномочия для блокировки готовых домашних заданий

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Роскомнадзор может получить полномочия для блокировки готовых домашних заданий в интернете, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.
Ведомство подготовило законопроект по блокировке в интернете готовых домашних заданий из учебников и пособий.
"Предполагается, что в случае размещения на сайтах готовых решений из учебников, олимпиадных заданий, КИМ и решений к ним доступ к ним будет оперативно блокироваться Роскомнадзором", - говорится в сообщении.
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
