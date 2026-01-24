https://ria.ru/20260124/gdz-2070109846.html
Роскомнадзор может получить полномочия для блокировки ГДЗ
Роскомнадзор может получить полномочия для блокировки ГДЗ - РИА Новости, 24.01.2026
Роскомнадзор может получить полномочия для блокировки ГДЗ
Роскомнадзор может получить полномочия для блокировки готовых домашних заданий в интернете, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T21:46:00+03:00
2026-01-24T21:51:00+03:00
