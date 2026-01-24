Рейтинг@Mail.ru
На конференции в Душанбе обсудят цифровизацию финансовых систем - РИА Новости, 24.01.2026
11:09 24.01.2026
На конференции в Душанбе обсудят цифровизацию финансовых систем
На конференции в Душанбе обсудят цифровизацию финансовых систем - РИА Новости, 24.01.2026
На конференции в Душанбе обсудят цифровизацию финансовых систем
Актуальные вопросы цифровизации финансовых систем обсуждают в Душанбе на первой международной конференции "Финансы и цифровая трансформация", в которой... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T11:09:00+03:00
2026-01-24T11:09:00+03:00
таджикистан
россия
душанбе
таджикистан
россия
душанбе
таджикистан, россия, душанбе
Таджикистан, Россия, Душанбе
На конференции в Душанбе обсудят цифровизацию финансовых систем

Вопросы цифровизации финансовых систем обсудят на конференции в Душанбе

ДУШАНБЕ, 24 янв - РИА Новости. Актуальные вопросы цифровизации финансовых систем обсуждают в Душанбе на первой международной конференции "Финансы и цифровая трансформация", в которой участвуют ведущие эксперты и специалисты из Таджикистана, России, Казахстана, Китая, Узбекистана и Киргизии, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие организовано по инициативе научно-исследовательского института финансов минфина Таджикистана.
"Управление государственными финансами являются ключевым инструментом в реализации государственной политики", - сказал в своем выступлении заместитель министра финансов Таджикистана Сарвар Курбониен.
По его словам, от того, насколько эффективно формируются, распределяются и используются бюджетные ресурсы, напрямую будет зависеть экономическая стабильность страны и уровень доверия общества.
Врио директора Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Министерства финансов РФ Глеб Покатович представил цифровую модель экономики России, разработанную экспертами НИФИ.
"Данная модель в цифровом, полуавтоматическом режиме позволяет изучать влияние различных вызовов на экономику и предлагать стратегические решения", - сказал он.
Участники мероприятия рассматривают необходимость внедрения цифровых систем, а также проблемы, с которыми сталкиваются государство и компании при переходе на безналичные расчеты. Важное внимание уделено перспективам развития рынка ценных бумаг в условиях цифровизации.
В рамках конференции эксперты также обсудят, как исламские финансовые инструменты и исламские облигации могут быть интегрированы в цифровую экономику. Особое внимание будет уделено проблемам институционального развития рынка ценных бумаг и инновациям в области исламских финансов.
В завершение конференции будет подписан ряд документов о сотрудничестве между участниками - ведущими финансовыми и учетными учреждениями, в том числе: Меморандум о сотрудничестве между НИФИ Минфина РФ и НИИ "Финансы" минфина Таджикистана.
