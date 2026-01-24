Победивших в сингл-миксте на этапе КМ по биатлону немцев дисквалифицировали

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Победившие в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону немцы Марлен Фихтнер и Леонард Пфунд дисквалифицированы за нарушение правил безопасности при обращении с винтовкой, сообщается на странице Международного союза биатлонистов (IBU) в соцсети X.