Победивших в сингл-миксте на этапе КМ по биатлону немцев дисквалифицировали - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Биатлон
 
17:10 24.01.2026
Победивших в сингл-миксте на этапе КМ по биатлону немцев дисквалифицировали
Победивших в сингл-миксте на этапе КМ по биатлону немцев дисквалифицировали
https://ria.ru/20260124/biatlon-2070078548.html
Новости
Победивших в сингл-миксте на этапе КМ по биатлону немцев дисквалифицировали

© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Победившие в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону немцы Марлен Фихтнер и Леонард Пфунд дисквалифицированы за нарушение правил безопасности при обращении с винтовкой, сообщается на странице Международного союза биатлонистов (IBU) в соцсети X.
По информации СМИ, Фихтнер не держала руку в страховочном ремне винтовки, когда покидала коврик после первой стрельбы из положения лежа.
Итоговый результат немецкого дуэта составил 34 минуты 53,3 секунды с использованием четырех дополнительных патронов на восьми огневых рубежах. Победу в гонке одержали финишировавшие вторыми финны Суви Минккинен и Теро Сеппяля (отставание - 6,5 секунды; 0 штрафных кругов и 8 дополнительных патронов). Вторыми стали французы Жанна Ришар и Эмильен Клод (+17,8; 0+6), третьими - норвежцы Юни Арнеклейв и Мартин Невланд (+16,7; 0+8).
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года.
Антон Смольский
Смольский выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах
БиатлонСпортМеждународный союз биатлонистов (IBU)Союз биатлонистов России (СБР)Теро СеппяляКубок мира по биатлону
 
