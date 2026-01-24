В Каире вручили первую Литературную премию БРИКС

КАИР, 24 ноя - РИА Новости. Литературную премию БРИКС в ее первой номинации вручили египетской писательнице и романистке Сальве Бакр в ходе семинара, прошедшего на полях Каирской международной книжной ярмарки 2026 года, передает корреспондент РИА Новости.

Хабаровске 30 ноября прошлого года было объявлено имя первого лауреата Литературной премии БРИКС . По итогам голосования международного жюри победителем стала египетская писательница Сальва Бакр.

Выступая на церемонии вручения награды, Бакр выразила радость и гордость тем, что стала первой лауреаткой литературной премии БРИКС в ее дебютной версии, добавив, что премия БРИКС основана на глубоком и ином видении по сравнению с доминирующими сегодня в мире наградами, поскольку группа БРИКС в первую очередь является цивилизационным объединением и на протяжении десятилетий формировала всемирную гуманистическую культуру.

Китая, "Древний Египет развивал литературу в то время, когда Европа жила в темные века, тогда как русская культура и русская литература являются самыми глубокими по своему мировому влиянию; наше сознание воспитано великим русским литературным наследием Чехова, Достоевского, Максима Горького и целой плеяды выдающихся писателей, наряду с писателями Индии Бразилии и других стран", - сказала Бакр.

Руководитель представительства Россотрудничества в Египте Вадим Зайчиков в беседе с РИА Новости отметил, что Каирская международная книжная ярмарка - это не только важное событие в жизни египетского общества, но и возможность лучше узнать о современных писателях разных стран.

"Народы стран БРИКС разделяют традиционные нравственные ценности, имеют богатую самобытную культуру. Очень важно изучать литературное творчество друг друга", - сказал Зайчиков.

Собеседник агентства напомнил, что Каирская международная книжная ярмарка в этом году посвящена творчеству знаменитого египетского писателя - лауреата Нобелевской премии Нагиба Махфуза. "Мало кто знает, что определенное влияние на его литературный стиль оказал советский писатель Максим Горький", - отметил Зайчиков, рассказав, что 2 февраля состоится круглый стол с египетскими писателями на полях выставки.

Литературная премия БРИКС — это культурная награда, учрежденная в ноябре 2024 года участниками форума БРИКС "Традиционные ценности" в Москве с целью привлечь внимание международного сообщества к литературе стран объединения.

Согласно механизму премии, каждая страна БРИКС выдвигает трех кандидатов, после чего объявляется длинный список, затем короткий список, и далее победители объявляются на итоговой церемонии в столице России Москве, которая проводится не позднее 25 ноября каждого года.