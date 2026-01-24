Рейтинг@Mail.ru
В Каире вручили первую Литературную премию БРИКС
22:55 24.01.2026
В Каире вручили первую Литературную премию БРИКС
В Каире вручили первую Литературную премию БРИКС
Литературную премию БРИКС в ее первой номинации вручили египетской писательнице и романистке Сальве Бакр в ходе семинара, прошедшего на полях Каирской... РИА Новости, 24.01.2026
В Каире вручили первую Литературную премию БРИКС

В Каире египетской писательнице Бакр вручили первую Литературную премию БРИКС

КАИР, 24 ноя - РИА Новости. Литературную премию БРИКС в ее первой номинации вручили египетской писательнице и романистке Сальве Бакр в ходе семинара, прошедшего на полях Каирской международной книжной ярмарки 2026 года, передает корреспондент РИА Новости.
В Хабаровске 30 ноября прошлого года было объявлено имя первого лауреата Литературной премии БРИКС. По итогам голосования международного жюри победителем стала египетская писательница Сальва Бакр.
Выступая на церемонии вручения награды, Бакр выразила радость и гордость тем, что стала первой лауреаткой литературной премии БРИКС в ее дебютной версии, добавив, что премия БРИКС основана на глубоком и ином видении по сравнению с доминирующими сегодня в мире наградами, поскольку группа БРИКС в первую очередь является цивилизационным объединением и на протяжении десятилетий формировала всемирную гуманистическую культуру.
"Древний Египет развивал литературу в то время, когда Европа жила в темные века, тогда как русская культура и русская литература являются самыми глубокими по своему мировому влиянию; наше сознание воспитано великим русским литературным наследием Чехова, Достоевского, Максима Горького и целой плеяды выдающихся писателей, наряду с писателями Индии, Китая, Бразилии и других стран", - сказала Бакр.
Руководитель представительства Россотрудничества в Египте Вадим Зайчиков в беседе с РИА Новости отметил, что Каирская международная книжная ярмарка - это не только важное событие в жизни египетского общества, но и возможность лучше узнать о современных писателях разных стран.
"Народы стран БРИКС разделяют традиционные нравственные ценности, имеют богатую самобытную культуру. Очень важно изучать литературное творчество друг друга", - сказал Зайчиков.
Собеседник агентства напомнил, что Каирская международная книжная ярмарка в этом году посвящена творчеству знаменитого египетского писателя - лауреата Нобелевской премии Нагиба Махфуза. "Мало кто знает, что определенное влияние на его литературный стиль оказал советский писатель Максим Горький", - отметил Зайчиков, рассказав, что 2 февраля состоится круглый стол с египетскими писателями на полях выставки.
Литературная премия БРИКС — это культурная награда, учрежденная в ноябре 2024 года участниками форума БРИКС "Традиционные ценности" в Москве с целью привлечь внимание международного сообщества к литературе стран объединения.
Согласно механизму премии, каждая страна БРИКС выдвигает трех кандидатов, после чего объявляется длинный список, затем короткий список, и далее победители объявляются на итоговой церемонии в столице России Москве, которая проводится не позднее 25 ноября каждого года.
БРИКС является международным объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией; в 2011 году к нему присоединилась ЮАР. С начала 2024 года в БРИКС вошли Египет, ОАЭ, Эфиопия и Иран, а в начале 2025 года — Индонезия.
