Зеленский рассказал, что обсуждается в Абу-Даби
20:58 23.01.2026
Зеленский рассказал, что обсуждается в Абу-Даби
Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Абу-Даби обсуждаются параметры завершения конфликта. РИА Новости, 23.01.2026
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Абу-Даби обсуждаются параметры завершения конфликта.
"Почти каждый час мне докладывают украинские представители, они находятся сейчас в Эмиратах, там сегодня украинская, американская и российская делегации, уже был разговор... говорят про параметры завершения войны", - сообщил Зеленский в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.
В пятницу в Абу-Даби проходит первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, на субботу запланировано их продолжение. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в группу включены представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
