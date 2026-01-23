https://ria.ru/20260123/zelenskiy-2069983893.html
Зеленский рассказал, что обсуждается в Абу-Даби
Зеленский рассказал, что обсуждается в Абу-Даби - РИА Новости, 23.01.2026
Зеленский рассказал, что обсуждается в Абу-Даби
Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Абу-Даби обсуждаются параметры завершения конфликта. РИА Новости, 23.01.2026
Зеленский рассказал, что обсуждается в Абу-Даби
Зеленский: в Абу-Даби обсуждаются параметры завершения конфликта