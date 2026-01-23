Рейтинг@Mail.ru
16:57 23.01.2026 (обновлено: 00:02 24.01.2026)
Зеленскому сообщили плохие новости на фоне переговоров в Абу-Даби
Зеленскому сообщили плохие новости на фоне переговоров в Абу-Даби
в мире, украина, киев, россия, дональд трамп
Зеленскому сообщили плохие новости на фоне переговоров в Абу-Даби

BZ: Украине придется заключить сделку из-за безвыходного положения

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 23 января — РИА Новости. Украина находится в плачевном состоянии из-за проблем во внутренней и внешней политике и поэтому должна будет согласиться на выставляемые ей условия сделки, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

"В конечном итоге, похоже, для Украины возможны два исхода: один плохой, а другой еще хуже. Дилемма, для которой, по-видимому, больше нет решения. Внутренние проблемы, разваливающийся фронт и, прежде всего, отсутствие поддержки со стороны Дональда Трампа. Украина загнана в угол", — говорится в материале.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Перешел черту". Орбан резко ответил на выходку Зеленского в Давосе
Вчера, 10:25
Издание также отмечает, что проблемы, с которыми сталкивается Киев, во многом стали следствием коллективного просчета Европы, которая не в полной мере учла стратегические последствия конфликта.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности. В нее включены представители руководства Министерства обороны России во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
В конце декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для украинского руководства бессмысленно и опасно.
Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Германии сделали новое заявление о переговорах по Украине в ОАЭ
Вчера, 14:16
 
