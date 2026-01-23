Зеленский изменил состав украинской делегации на переговорах в Абу-Даби

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский в преддверии переговоров России, США, Украины, которые пройдут в Абу-Даби в пятницу и субботу, внес изменения в состав украинской делегации, увеличив численность представителей Киева до 10, следует из указа Зеленского.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым. Украинское издание "Новости.LIVE" со ссылкой на источники в офисе Зеленского писало, что переговоры в Абу-Даби начнутся вечером, еще один раунд запланирован на субботу.
На сайте офиса Зеленского в пятницу был опубликован указ о составе украинской делегации на переговорах по урегулированию на Украине. В список дополнительно внесены глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия и заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Бывший глава главного управления разведки, а теперь глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) указан как глава делегации. В составе делегации остались ранее назначенные Зеленским секретарь Совета Нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, советник кабинета Зеленского Александр Бевз, начальник генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, первый заместитель руководителя офиса Зеленского Сергей Кислица, первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский, первый заместитель главы СБУ Александр Поклад и глава главного управления разведки Олег Иващенко.
В конце ноября Зеленский назначил секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова главой делегации для участия в переговорном процессе с США, партнерами Украины, а также с РФ вместо уволенного с поста главы его офиса Андрея Ермака.