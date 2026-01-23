Зеленский изменил состав украинской делегации на переговорах в Абу-Даби

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский в преддверии переговоров России, США, Украины, которые пройдут в Абу-Даби в пятницу и субботу, внес изменения в состав украинской делегации, увеличив численность представителей Киева до 10, следует из указа Зеленского.