Рейтинг@Mail.ru
Делегации России, Украины и США обсудят Донбасс, заявил Зеленский - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/zelenskiy-2069795622.html
Делегации России, Украины и США обсудят Донбасс, заявил Зеленский
Делегации России, Украины и США обсудят Донбасс, заявил Зеленский - РИА Новости, 23.01.2026
Делегации России, Украины и США обсудят Донбасс, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что вопрос Донбасса будет обсуждаться на трехсторонней встрече с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T11:34:00+03:00
2026-01-23T11:34:00+03:00
в мире
россия
украина
владимир зеленский
юрий ушаков
абу-даби
игорь костюков (генштаб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066598096_0:42:2000:1168_1920x0_80_0_0_e048511d1b704c943679eda02cc95b8e.jpg
https://ria.ru/20260123/orban-2069776817.html
россия
украина
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066598096_101:0:1878:1333_1920x0_80_0_0_5503d3e16e1454f1947dea1688001758.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир зеленский, юрий ушаков, абу-даби, игорь костюков (генштаб)
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Юрий Ушаков, Абу-Даби, Игорь Костюков (Генштаб)
Делегации России, Украины и США обсудят Донбасс, заявил Зеленский

Зеленский: делегации России, Украины и США в ОАЭ обсудят Донбасс

© AP Photo / Danylo AntoniukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что вопрос Донбасса будет обсуждаться на трехсторонней встрече с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби.
Ранее в пятницу портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что главной темой переговоров в Абу-Даби между делегациями РФ, Украины и США станет территориальный вопрос.
"Вопрос Донбасса ключевой. Его будут обсуждать и обсуждать модальность, как три стороны это видят, в Абу-Даби сегодня и завтра", - приводит слова Зеленского агентство Укринформ.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Орбан высмеял готовность ЕС выполнять любые требования Украины
10:22
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийЮрий УшаковАбу-ДабиИгорь Костюков (Генштаб)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала