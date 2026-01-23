https://ria.ru/20260123/zelenskiy-2069795622.html
Делегации России, Украины и США обсудят Донбасс, заявил Зеленский
Делегации России, Украины и США обсудят Донбасс, заявил Зеленский - РИА Новости, 23.01.2026
Делегации России, Украины и США обсудят Донбасс, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что вопрос Донбасса будет обсуждаться на трехсторонней встрече с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби. РИА Новости, 23.01.2026
