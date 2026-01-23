Рейтинг@Mail.ru
11:43 23.01.2026
Соглашение о гарантиях безопасности готово к подписанию, заявил Зеленский
Соглашение о гарантиях безопасности готово к подписанию, заявил Зеленский
Владимир Зеленский утверждает, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины готово к подписанию. РИА Новости, 23.01.2026
в мире
украина
россия
абу-даби
владимир зеленский
юрий ушаков
игорь костюков (генштаб)
мирный план сша по украине
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины готово к подписанию.
"Наши гарантии безопасности, они действительно готовы. И договор готов к подписанию", - приводит агентство Укринформ слова Зеленского из разговора с журналистами.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
