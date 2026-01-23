https://ria.ru/20260123/zelenskij-2069797922.html
Соглашение о гарантиях безопасности готово к подписанию, заявил Зеленский
Соглашение о гарантиях безопасности готово к подписанию, заявил Зеленский - РИА Новости, 23.01.2026
Соглашение о гарантиях безопасности готово к подписанию, заявил Зеленский
Владимир Зеленский утверждает, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины готово к подписанию. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T11:43:00+03:00
в мире
украина
россия
абу-даби
владимир зеленский
юрий ушаков
игорь костюков (генштаб)
мирный план сша по украине
украина
россия
абу-даби
2026
в мире, украина, россия, абу-даби, владимир зеленский, юрий ушаков, игорь костюков (генштаб), мирный план сша по украине
Соглашение о гарантиях безопасности готово к подписанию, заявил Зеленский
Зеленский: соглашение о гарантиях безопасности для Украины готово к подписанию