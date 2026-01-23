Встреча Дмитриева и Уиткоффа будет проходить в Абу-Даби два дня

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Встреча спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в рамках двусторонней рабочей группы по экономическим вопросам пройдет в Абу-Даби в пятницу и субботу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.