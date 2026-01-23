Встреча Дмитриева и Уиткоффа будет проходить в Абу-Даби два дня

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Встреча спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в рамках двусторонней рабочей группы по экономическим вопросам пройдет в Абу-Даби в пятницу и субботу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это тоже сегодня-завтра. Там будет в Абу-Даби находиться Кирилл Дмитриев. И уже со своим собеседником, этим собеседником будет Стив Уиткофф, он будет продолжать дискуссию ... насколько я знаю, пока да (встреча будет только вдвоем - ред.), - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, когда и в каком составе запланированы встречи российской и американской сторон по экономическим вопросам.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым. Также в Абу-Даби встретятся руководители двухсторонней группы России и США по экономическим вопросам.