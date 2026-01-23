Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина с Уиткоффом продолжается уже два часа - РИА Новости, 23.01.2026
01:29 23.01.2026
Встреча Путина с Уиткоффом продолжается уже два часа
Встреча Путина с Уиткоффом продолжается уже два часа
Встреча Путина с Уиткоффом продолжается уже два часа
Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом продолжается уже два часа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2026
в мире
россия
сша
юрий ушаков
кирилл дмитриев
джаред кушнер
мирный план сша по украине
владимир путин
россия
сша
в мире, россия, сша, юрий ушаков, кирилл дмитриев, джаред кушнер, мирный план сша по украине, владимир путин, стив уиткофф
В мире, Россия, США, Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине, Владимир Путин, Стив Уиткофф
Встреча Путина с Уиткоффом продолжается уже два часа

Встреча Путина со спецпосланником Трампа Уиткоффом продолжается уже два часа

Президент РФ Владимир Путин и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи в Москве
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом продолжается уже два часа, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства проводит переговоры с американским спецпосланником в Кремле. Встреча, согласно сообщению на сайте Кремля, началась в 23.25 мск.
Со стороны России в переговорах также принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
В миреРоссияСШАЮрий УшаковКирилл ДмитриевДжаред КушнерМирный план США по УкраинеВладимир ПутинСтив Уиткофф
 
 
