Встреча Путина с Уиткоффом продолжается уже два часа

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом продолжается уже два часа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T01:29:00+03:00
