ФТАР последние полгода вела работу с IWF по возвращению флага и гимна
23.01.2026
ФТАР последние полгода вела работу с IWF по возвращению флага и гимна
Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) на протяжении полугода вела диалог с Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) по вопросу возвращения российским... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
ФТАР последние полгода вела работу с IWF по возвращению юниорам флага и гимна
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) на протяжении полугода вела диалог с Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) по вопросу возвращения российским спортсменам возможности выступать с флагом и гимном на соревнованиях, заявил глава ФТАР Александр Винокуров.
В пятницу IWF объявила о допуске до международных соревнований российских спортсменов до 20 лет без каких-либо ограничений. Они смогут принять участие в юниорском чемпионате мира, который пройдет 2-8 мая в египетском городе Исмаилия, а также в молодежном первенстве мира, которое состоится 5-11 июля в колумбийском Кали.
"Мы вели работу и постоянные переговоры с IWF по возвращению флага и гимна последние полгода. Признательны исполкому международной федерации за рассмотрение этого вопроса и положительное решение по нему. Спасибо Олимпийскому комитету России и лично Михаилу Дегтяреву за поддержку в процессе возвращения в мировой спорт", - приводит слова Винокурова Telegram-канал ФТАР.
"Уже в мае наши молодые спортсмены выступят в Египте с флагом и гимном. С нетерпением ждем этого момента. Мы постепенно движемся к полному восстановлению прав российских спортсменов на международной арене, впереди еще много работы", - добавил он.