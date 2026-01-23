Рейтинг@Mail.ru
ФТАР последние полгода вела работу с IWF по возвращению флага и гимна - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
22:21 23.01.2026
ФТАР последние полгода вела работу с IWF по возвращению флага и гимна
ФТАР последние полгода вела работу с IWF по возвращению флага и гимна
спорт, кали, россия, египет, михаил дегтярев, федерация тяжелой атлетики россии (фтар), iwf, тяжелая атлетика
Спорт, Кали, Россия, Египет, Михаил Дегтярев, Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР), IWF, Тяжелая атлетика
ФТАР последние полгода вела работу с IWF по возвращению флага и гимна

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) на протяжении полугода вела диалог с Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) по вопросу возвращения российским спортсменам возможности выступать с флагом и гимном на соревнованиях, заявил глава ФТАР Александр Винокуров.
В пятницу IWF объявила о допуске до международных соревнований российских спортсменов до 20 лет без каких-либо ограничений. Они смогут принять участие в юниорском чемпионате мира, который пройдет 2-8 мая в египетском городе Исмаилия, а также в молодежном первенстве мира, которое состоится 5-11 июля в колумбийском Кали.
"Мы вели работу и постоянные переговоры с IWF по возвращению флага и гимна последние полгода. Признательны исполкому международной федерации за рассмотрение этого вопроса и положительное решение по нему. Спасибо Олимпийскому комитету России и лично Михаилу Дегтяреву за поддержку в процессе возвращения в мировой спорт", - приводит слова Винокурова Telegram-канал ФТАР.
"Уже в мае наши молодые спортсмены выступят в Египте с флагом и гимном. С нетерпением ждем этого момента. Мы постепенно движемся к полному восстановлению прав российских спортсменов на международной арене, впереди еще много работы", - добавил он.
Юных российских тяжелоатлетов допустили до международных турниров с флагом
СпортКалиРоссияЕгипетМихаил ДегтяревФедерация тяжелой атлетики России (ФТАР)IWFТяжелая атлетика
 
